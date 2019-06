Man kann nicht behaupten, die Pariser Flugschau sei für Boeing gut gelaufen. Am ersten Messetag konnte der US-Hersteller keine einzige Bestellung verkünden, am letzten auch keine, und dazwischen lag der europäische Wettbewerber Airbus ebenfalls vorn.

Nur eine richtig gute Nachricht gab es für die Amerikaner, und auch die hatte einen Makel: Die aus British Airways (BA) und Iberia fusionierte International Airlines Group (IAG) hat für 200 Boeing 737 Max nämlich nur eine Absichtserklärung unterschrieben, keinen festen Vertrag.

Doch dieser Deal ist trotzdem äußerst bemerkenswert - und eine außergewöhnliche Rolle spielt dabei IAG-Chef Willie Walsh (57). "Der 737-Pilot, der kam, um Boeing zu retten", stellt "Bloomberg" den Iren vor.

Walsh - seit 2005 an der Spitze von British Airways, seit 2011 Chef des neuen Großkonzerns - hatte seine Karriere nämlich als Boeing-Pilot seiner Heimatfluggesellschaft Aer Lingus begonnen. Und er pflegt seit langem enge Beziehungen zu den Managern des US-Herstellers.

Dem Bericht zufolge machte er den neuen Großauftrag zu seiner persönlichen Mission. Laut Listenpreis wären die 200 Flugzeuge rund 24 Milliarden Dollar wert, doch in der Branche sind hohe Rabatte besonders bei solch umfangreichen Bestellungen üblich - umso mehr in der aktuellen Krise:

Nach dem zweiten tödlichen Absturz binnen eines halben Jahres gilt seit März ein weltweites Flugverbot für Boeings Bestseller 737 Max. Die Altkunden rufen nach Storno und Schadensersatz. Noch kann keiner sagen, ob die Maschinen in diesem Jahr wieder starten dürfen. Boeings Führung hat in großem Stil Vertrauen verspielt. Sich in dieser Situation zum Kauf zu bekennen, dürfte mit noch höheren Rabatten belohnt werden.

Doch wie "Bloomberg" schreibt, ist Walsh nicht bloß von der Schnäppchenjagd motiviert. Er ließ sich persönlich im Flugsimulator in London-Gatwick vom Software-Update überzeugen, das die für die beiden Crashs verantwortlich gemachten Fehler beheben und die erneute Flugerlaubnis garantieren soll. Er selbst würde gleich am nächsten Tag eine 737 Max besteigen, wenn sie in Betrieb wäre, erklärte Walsh. Ein so starkes Vertrauensbekenntnis hatte Boeing bisher nicht bekommen, auch nicht von der Lufthansa Börsen-Chart zeigen.

Dem Fachmagazin "Aero Telegraph" sagte Walsh vor der Pariser Luftschau, er sehe "keinen Grund, warum wir uns auf Airbus beschränken sollten. Das ist nicht gesund. Es muss Wettbewerb zwischen Flugzeugherstellern geben." Droht also ein Monopol, wenn Boeing wankt?

Tatsächlich ist der Deal auch deshalb wichtig, weil Boeing in eine bisherige Airbus-Domäne einbricht - noch dazu auf der Hausmesse des Rivalen. Die 737 Max wurde bisher vornehmlich an Billigfluggesellschaften aus Schwellenländern verkauft. Ein europäischer Flag Carrier war bislang nicht dabei.

IAG ist - als Erbe der Vorgänger Willie Walshs - einer der Stammkunden von Airbus. Von 606 Flugzeugen in der Konzernflotte sind laut "Planespotters" nur 126 Boeing-Maschinen, darunter keine einzige 737 - aber 445 Airbus-Flieger, allein 252 Exemplare des 737-Konkurrenzmodells A320. Für British Airways ist es eine Rückkehr: Der britische Flag Carrier hatte bis in die 90er Jahre zum Großteil Boeings bestellt und erst dann zu Airbus gewechselt. Die spanischen Billigflieger Level und Vueling hingegen, die ebenfalls die 737 Max übernehmen sollen, waren bisher ausschließliche Airbus-Kunden.

Entsprechend pikiert reagierte Airbus Börsen-Chart zeigen. Vizechef Chris Buckley nannte es "höchst unüblich, dass wir so überrascht werden". Bis zur Verkündung des IAG-Boeing-Deals habe man nichts davon mitbekommen. Auf dieser Ebene seien doch Ausschreibungen und ein offener Wettbewerb normal. Immerhin erklärte Konzernchef Guillaume Faury, bevor aus der Absichtserklärung ein Vertrag werde, würde Airbus ja noch Gelegenheit zu einem eigenen Angebot bekommen und "diese Situation gewinnen".

Doch selbst für diesen Fall hätte Boeing-Freund Willie Walsh noch eine schlechte Nachricht für Airbus parat. Selbst Ersatzteile für Airbus-Flugzeuge, ein lukratives Geschäft, will er künftig bei Boeing bestellen.