Schwerer Rückschlag für Boeing: Der Billigflieger Norwegian Air Shuttle zieht sämtliche Bestellungen bei Boeing zurück und leitet rechtliche Schritte gegen den kriselnden US-Hersteller ein. Insgesamt geht es um 97 Maschinen, 92 Krisenjets vom Typ 737 Max und fünf Langstreckenflieger der Marke 787 "Dreamliner", wie Norwegian in der Nacht auf Dienstag in Oslo mitteilte.

Die Flugzeuge sind laut Listenpreisen insgesamt 10,6 Milliarden Dollar (9,4 Milliarden Euro) wert. Allerdings sind bei Großaufträgen deutliche Rabatte üblich.

Norwegian erklärte, wegen der im März 2019 im Zuge zweier Abstürze verhängten Flugverbote für Boeings 737 Max erhebliche Verluste erlitten zu haben. Boeing darf die Maschinen seitdem auch nicht mehr an Kunden ausliefern. Gespräche mit Boeing hätten zu keiner Einigung mit vernünftiger Kompensation geführt, so Norwegian.

Hinzu kämen auch noch Probleme mit 787-Maschinen, die zu außerplanmäßigen Wartungsarbeiten geführt hätten. Norwegian will die entstandenen Schäden und Vorauszahlungen nun auf dem Rechtsweg einklagen.

Boeing äußerte sich zunächst nicht zu der Ankündigung. Eigentlich hatte der angeschlagene Airbus-Rivale am Montag endlich mal Grund zur Freude. Auf dem Boeing Field bei Seattle fand erfolgreich der erste einer Reihe entscheidender 737-Max-Zertifizierungsflüge statt, die zu einer Wiederzulassung der Krisenjets durch die US-Flugaufsicht FAA führen sollen. Boeing erreichte damit einen wichtigen Meilenstein, was an der Börse zu kräftigen Kursgewinnen führte. Allerdings sind für eine erneute Zertifizierung noch einige weitere Hürden zu nehmen.

Norwegian Air igelt sich ein

Wie andere Airlines wurde auch Norwegian Air schwer von den Folgen der Corona-Pandemie getroffen. Ende April hatte die Airline angekündigt, 4700 Jobs abzubauen, nachdem vier schwedische und dänische Einheiten Insolvenz angemeldet hatten. Zugleich warnte die Fluggesellschaft davor.

95 Prozent ihrer Flotte hatte die die Airline bis dahin am Boden gelassen und nur noch sieben Flugzeuge sind in Betrieb. Mit diesen sieben Fliegern, die wichtige Regionalstrecken verbinden , wolle Gesellschaft das Jahr 2020 überstehen und damit ihren Kapitalverzehr auf ein Minimum begrenzen. Erst ab April kommenden Jahres wolle die Airline das Europa- und Langstreckengeschäft "schrittweise" wieder aufnehmen. Mit einem Normalbetrieb rechnet die Airline nicht vor dem Jahr 2022. Die Airline igelt sich also mehr oder weniger ein.

