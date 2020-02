BMW will zwei Milliarden in seinen Werken sparen

BMW-Werk in Leipzig (Bild Archiv): BMW will in den kommenden drei Jahren in seinen Werken insgesamt zwei Milliarden Euro einsparen. Stellen sollen dabei aber nicht wegfallen, versichert der Produktonsvorstand.

Der Autobauer BMW will in seinen Werken in den kommenden drei Jahren rund zwei Milliarden Euro einsparen. "Wir werden in der Produktion bis Ende 2022 insgesamt zwei Milliarden Euro Effizienzpotenzial heben", sagte der neue Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (€) vom Donnerstag. "Das schaffen wir durch zwei Stellhebel": Zum einen optimiere BMW die Anlageinvestitionen, zum anderen senke der Konzern die laufenden Kosten.

Dies geschehe, "in dem wir unsere Prozesse kontinuierlich verbessern und die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen", sagte Nedeljkovic weiter. Ein Beispiel dafür sei "das Zusammenspiel von Mensch und Maschine".

Anders als die unmittelbaren Wettbewerber Daimler und Audi plane BMW in dieser Transformation keinen Stellenabbau. Bis Ende des Jahres soll die Zahl der Beschäftigten im Konzern mit rund 140.000 stabil bleiben, schreibt die FAZ. Selbst in den Fabriken, die schon heute auf den Bau von Batterieautos vorbereitet werden wie Dingolfing und das Stammwerk in München, soll der Personalbestand nach Worten des Produktionsvorstands stabil bleiben.

Bei BMW läuft seit mehr als zwei Jahren das Sparprogramm "Performance Next". Etwa die Hälfte der Antriebsvarianten soll entfallen, Nischenmodelle wie der Dreier Gran Turismo keinen Nachfolger erhalten. Auch die Lieferanten werden dem Bericht zufolge zum Sparen angehalten.

BMW bleibt trotz Coronavirus bei Wachstumsprognosen für 2020

Das neuartige Coronavirus wird nach den Worten Nedeljkovics keine nennenswerten Verwerfungen für BMW bedeuten. Auf die Werke außerhalb Chinas habe der Ausbruch der Lungenkrankheit keine Auswirkungen, sagte der Produktionsvorstand der Zeitung.

Die weltweite Lieferkette sei zu keiner Zeit gerissen und auch die Jahresplanung für die Produktion in China sei nicht beeinträchtigt. Das ausgefallene Volumen könne BMW in allen drei Werken in China zum Beispiel über Schichtverlängerungen aufholen, wenn der chinesische Markt einen entsprechenden Bedarf habe.

Ähnlich äußerte sich Finanzvorstand Nicolas Peter am Donnerstag vor Journalisten in München. BMW bleibe trotz der Betriebsunterbrechung bei seinen Absatzerwartungen für das laufend Jahr. "Wir haben insgesamt geplant, in 2020 leicht zu wachsen", sagte Peter.

Konkret bedeute dies ein Wachstum zwischen ein und fünf Prozent und beinhalte ein Wachstum von fünf bis zehn Prozent in China. "Im Moment ändern wir noch nichts", sagte Peter. "Man muss sich wirklich die kommenden Wochen anschauen." BMW hatte die üblichen Werksferien zum chinesischen Neujahrsfest um anderthalb Wochen verlängert und fährt die Produktion dort nun wieder hoch.

rei mit afp