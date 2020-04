Nach der Zulassung eines eigenen Corona-Impfstoffprogramms für klinische Tests an Menschen erteilt Biontech-Chef Ugur Sahin Spekulationen über einen Verkauf des Mainzer Unternehmens eine Absage. In den vergangenen Wochen habe es mehrere "Kontaktaufnahmen" aus der Branche gegeben, sagte er der "Welt am Sonntag". "Aber Übernahmen kommen für die Mehrheitsgesellschafter und uns ohnehin nicht infrage", sagte Sahin. "Unsere Vision ist es, ein biopharmazeutisches Unternehmen aufzubauen, das die medizinischen Bedürfnisse des 21. Jahrhunderts adressiert."

Lesen Sie auch: Zwei deutsche Firmen führen im Rennen um Corona-Impfstoff

Das Paul-Ehrlich-Institut genehmigte in dieser Woche die klinische Phase 1/2. Die Studie mit dem Pharmakonzern Pfizer Börsen-Chart zeigen ist die erste klinische Untersuchung eines Covid-19-Impfstoffkandidaten, die in Deutschland gestartet wird und ist Teil eines globalen Entwicklungsprogramms. Pfizer und Biontech erwarten auch in den USA in Kürze die behördliche Genehmigung für diese Phase.

Die Suche nach einem Impfstoff sei ein "Menschheitsprojekt", betonte Sahin. "Je früher ein effektiver Impfstoff verfügbar ist, desto früher können wir alle in unser altes Leben zurückkehren." Um das zu erreichen, sei weltweite Zusammenarbeit gefordert.

cr/rtr