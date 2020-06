Beyond Meat startet Produktion in Europa

Beyond Meat: Der Fleischersatz-Hersteller hat eine Achterbahnfahrt an der Börse hinter sich. Nun startet die Produktion auch in Europa

Der US-Hersteller von veganen Fleischersatz-Produkten Beyond Meat weitet seine Produktion nach Europa aus. Am Donnerstag wurde eine erste Produktionsstätte im niederländischen Zoeterwoude eröffnet. In der Anlage des Partnerunternehmens Zanbergen sollen vegane Burger und vegane Würste hergestellt werden. Mit dem Schritt strebt Beyond Meat angesichts großer Nachfrage einen effizienteren Vertrieb seiner Produkte in Europa, Afrika und dem Nahen Osten an.

Bis Ende 2020 will das US-Unternehmen dann seine erste eigene Produktionsstätte in Europa aufbauen. Diese soll sich laut der Mitteilung im niederländischen Enschede unweit der deutschen Grenze befinden. Mit der ersten Anlage außerhalb der USA sollen laut Unternehmensangaben die veganen Produkte erstmals sowohl in Europa produziert als auch vertrieben werden.

Beyond Meat wurde 2009 gegründet. Das Unternehmen profitiert vom Trend zur fleischlosen Ernährung in westlichen Ländern. Die Hersteller streben danach, die Alternativen hinsichtlich Geschmack, Aussehen, Geruch und Konsistenz nahe an das Original zu bringen.

Beyond Meat Aktie: Raketenstart, Absturz - und ein Comeback

Beyond Meat gehört zu den bekanntesten und volatilsten Börsen-Neulingen in den USA. Die Aktie gab im Mai 2019 zu einem Ausgabepreis von 25 US-Dollar ihr Börsendebüt - und kletterte bis Ende Juli bis auf 220 US-Dollar. Mit einem Kurszuwachs von rund 900 Prozent binnen drei Monaten war Beyond Meat einer der erfolgreichsten Börsengänge in den USA.

Ab Sommer 2019 ging es jedoch rasant wieder bergab. Mitte März, zu Hochzeiten der Corona-Krise, fiel die Aktie wieder unter die Marke von 60 US-Dollar. Seit diesem Zwischentief hat sich der Kurs jedoch wieder mehr als verdoppelt, die Aktie notiert unterdessen wieder bei rund 150 US-Dollar.

Die jüngsten Kursgewinne gehen nach Aussagen von Händlern auch auf einen Short Squeeze zurück: Zahlreiche Investoren hatten mit so genannten Short Wetten auf einen Kursverfall bei Beyond Meat gewettet. Diese Spekulation ging zunächst auch auf. Doch da die Aktie inzwischen wieder deutlich zugelegt hatten, schmelzen die Gewinne der Short Seller dahin. Sobald diese dann ihre Short-Positionen schließen und Aktien zurückkaufen, wirkt das als zusätzlicher Kurstreiber und beschleunigt die Erholung einer Aktie.

Starbucks und McDonald´s testen Beyond Meat in Kanada

Zudem gewinnt Beyond Meat Kunden unter den großen Fast-Food-Ketten. Ausgerechnet McDonald's Börsen-Chart zeigen, die größte Burgerkette der Welt hat vegane Beyond-Meat-Burger in 52 kanadischen Filialen ins Sortiment genommen. Auch die Kaffeehauskette Starbucks testet Beyond Meat in Kanada.

Für den P.L.T. (Plant. Lettuce. Tomato.) genannten Burger habe Beyond Meat exklusiv eine Bulette entwickelt, die dem typischen McDonald's-Geschmack entspreche. Das 2009 gegründete US-Unternehmen versorgt bereits etliche Schnellrestaurant-Ketten in den USA mit seinen Produkten. Auch mit Kentucky Fried Chicken hatte Beyond Meat eine Liefervereinbarung geschlossen.

la/dpa-afx