Erholungsversuch nach dem Kursrutsch: Nach einem fulminanten Börsengang und zunächst kräftigen Kursgewinnen war die Aktie des Fleischersatz-Herstellers Beyond Meat seit August 2019 wieder abgestürzt. Nach Erreichen ihres Rekordhochs von mehr als 220 US-Dollar hatte die Aktie zeitweise mehr als 60 Prozent an Wert verloren. Doch nun wagen sich Anleger wieder aus der Deckung: Das Papier von Beyond Meat legte den zweiten Tag in Folge deutlich zu und kletterte in den USA wieder über die Marke von 90 US-Dollar.

Ausgerechnet McDonald´s, die größte Burgerkette der Welt, gibt Beyond Meat Aktionären wieder Anlass zur Hoffnung. Die Ausweitung der Test-Verkäufe bei McDonalds gibt der Aktie Rückenwind: Die Aktien des Anbieters veganer Burger-Buletten stiegen am Mittwoch im vorbörslichen US-Geschäft erneut um knapp sieben Prozent.

Am Dienstag hatten sie bereits knapp 13 Prozent zugelegt, nachdem Rivale Impossible Foods seine Verhandlungen mit der Schnellrestaurant-Kette beendet hatte. Das Unternehmen hatte der Nachrichtenagentur Reuters mitgeteilt, McDonalds nicht in ausreichender Menge mit seiner Fleisch-Alternative beliefern zu können.

McDonalds will künftig Beyond-Meat-Burger in 52 kanadischen Filialen anbieten. Das sind fast doppelt so viele wie bislang. Die Analysten der Bank UBS schätzen, dass die Schnellrestaurant-Kette bei einer weltweiten Einführung mehr als 250 Millionen vegetarische Burger absetzen könnte.

Für den P.L.T. (Plant. Lettuce. Tomato.) genannten Burger habe Beyond Meat exklusiv eine Bulette entwickelt, die dem typischen McDonald's-Geschmack entspreche. Das 2009 gegründete US-Unternehmen versorgt bereits etliche Schnellrestaurant-Ketten in den USA mit seinen Produkten. Auch mit Kentucky Fried Chicken hatte Beyond Meat kürzlich eine Liefervereinbarung geschlossen.

la/dpa