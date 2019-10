42.700 Klagen sind gegen Bayer in den USA mittlerweile anhängig

Bayer wird von einer immer größeren Prozesslawine wegen des Unkrautvernichters Glyphosat überrollt. In den USA sieht sich der Konzern inzwischen wegen der angeblich krebserregenden Wirkung des Herbizids mit etwa 42.700 Klägern konfrontiert, das sind drastisch mehr als noch im Juli, als es rund 18.400 Kläger waren.

Das liegt auch daran, dass die auf solche Klagen spezialisierten Kanzleien ihre Fernsehwerbung zuletzt deutlich hochfuhren. "Bayer ist weiterhin überzeugt, gute Argumente zur Verteidigung gegen die erhobenen Ansprüche zu haben, und beabsichtigt, sich in den Berufungsverfahren gegen die drei erstinstanzlichen Urteile und in allen weiteren zukünftigen Verfahren entschieden zur Wehr zu setzen", teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Mittwoch mit.

Bayer hat im dritten Quartal von der Nachfrage nach Medikamenten wie dem Gerinnungshemmer Xarelto und dem Augenmittel Eylea profitiert. Das Agrar-Geschäft, in dem der 2018 übernommene US-Saatgutkonzern Monsanto aufging, legte ebenfalls zu.

Nettogewinn bricht um 64 Prozent ein

Im dritten Quartal stieg der bereinigte Betriebsgewinn (Ebitda) um 7,5 Prozent auf 2,29 Milliarden Euro. Der Umsatz im Konzern legte um rund 6 Prozent auf 9,83 Milliarden zu. Vorstandschef Werner Baumann bekräftigte die Jahresziele.

Der Überschuss fiel zwar um 64 Prozent auf rund eine Milliarde Euro. Allerdings hatte der Verkauf von Teilen des Saatgutgeschäfts an die BASF dem Dax -Konzern im Vorjahr einen Sondergewinn beschert.

rei/Reuters/dpa