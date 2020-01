Künftig nicht mehr für Privatkunden? Bayer verhandelt über Schadenersatz in den USA und will sich für die Zukunft vor weiteren Klagen absichern

Bayer ist einem Zeitungsbericht kommt Bayer einem außergerichtlichen Vergleich mit den US-Glyphosat-Klägern in den USA näher. Vorstandschef Werner Baumann wolle bis zur Hauptversammlung Ende April eine Lösung präsentieren, berichtet das "Handelsblatt" am Donnerstag unter Berufung auf Finanz- und Unternehmenskreise.

Die Anwälte des Konzerns und der Kläger seien in der Endphase der Verhandlungen über einen Vergleich, der Bayer rund zehn Milliarden Dollar kosten könnte. Das hatte bereits Bloomberg vor gut einer Woche berichtet.

Doch Schadenersatz allein kann für Bayer keine Lösung sein. Schließlich will der Konzern den umstrittenen Unkrautvernichter Roundup weiter vertreiben und muss sich folglich gegen künftige Klagen absichern. Dabei erwäge Bayer dem Bericht zufolge, den Verkauf an Privatanwender, die das Mittel in ihren Gärten anwenden, zu stoppen.

Verkaufsverbot für Hobbygärtner wäre wohl zu verschmerzen

Wirtschaftlich wäre das wohl zu verschmerzen: Das Geschäft mit den Hobbygärtnern machte nur einen geringen Teil des Umsatzes aus, den Bayer mit Roundup erzielt. Mehr als 90 Prozent des Geschäfts würden auf die Anwendung in der professionellen Landwirtschaft entfallen. Schätzungen zufolge hatte Bayer 2018 mit dem Mittel weltweit mehr als 3,5 Milliarden Euro Umsatz erzielt, berichtet die Zeitung. Bei Bayer war zunächst niemand für eine Stellungnahme erreichbar.

Insgesamt sieht sich Bayer in den USA mit Zehntausenden Klagen konfrontiert. Das Unternehmen weist den Verdacht zurück, dass das Unkrautvernichtungsmittel krebserregend sein könnte. Seiner Darstellung zufolge wird Glyphosat von Zulassungsbehörden weltweit bei sachgemäßer Anwendung als sicher bewertet.

rei mit Reuters