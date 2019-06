Der Chemiekonzern BASF Börsen-Chart zeigen will weltweit 6000 Stellen abbauen. Die Jobs sollen im Zuge eines Konzernumbaus bis Ende 2021 wegfallen, teilte der Chemiekonzern am Donnerstag mit. Die Verwaltung solle verschlankt, Abläufe und Prozesse vereinfacht werden. BASF will damit 300 Millionen Euro pro Jahr einsparen.

Erste Änderungen der neuen Konzernstruktur würden Anfang Januar 2020 in Kraft treten. Eine neue Standortvereinbarung für den Konzernsitz Ludwigshafen wolle die BASF im ersten Halbjahr 2020 abschließen, heißt es weiter. Insgesamt beschäftigt das Ludwigshafener Unternehmen 122.000 Mitarbeiter weltweit. Die Aktie der BASF Börsen-Chart zeigen zog leicht an und notierte zwei Prozent fester bei 63,30 Euro.

Der bereinigte Betriebsgewinn (Ebit) von BASF war im ersten Quartal um ein Viertel auf 1,7 Milliarden Euro eingebrochen. Im November hatte der Vorstand ein Sparprogramm angekündigt, das ab Ende 2021 einen Ergebnisbeitrag von zwei Milliarden Euro bringen soll. Der nun angekündigte Stellenabbau ist Teil dieses Programms.

