Apple muss Milliardenstrafe in Frankreich zahlen

Apple-Store in Paris

Frankreich hat gegen Apple Börsen-Chart zeigen ein milliardenschweres Bußgeld wegen wettbewerbsschädlichen Verhaltens verhängt. Der US-Konzern müsse 1,1 Milliarden Euro zahlen, kündigte die zuständige Behörde am Montag an. Sie sieht es als erwiesen an, dass Apple mit seinem Logistik- und Vertriebsgebaren gegen französische Gesetze verstieß. Es gehe um diverse Apple-Produkte wie iPad-Tablets - aber nicht um iPhones.

Zwei von Apples Großhändlern, Tech Data und Ingram Micro, müssen der Behörde zufolge 76 Millionen Euro beziehungsweise 63 Millionen Euro wegen Preisabsprachen zahlen.

Die französischen Wettbewerbshüter haben bereits in der Vergangenheit für Schlagzeilen gesorgt. So entschieden sie im Dezember, dass der Suchmaschinenanbieter Google wegen seiner undurchsichtigen Regeln im Werbekundengeschäft 150 Millionen Euro zahlen muss.

Die Untersuchung der französischen Behörden war durch eine Beschwerde des Apple-Händlers eBizcuss aus dem Jahr 2012 ausgelöst worden. Von Apple lag am Montag zunächst keine Reaktion auf die Entscheidung vor. Im vergangenen Quartalsbericht hatte der Konzern bereits mitgeteilt, dass es eine Strafe in Frankreich geben könnte. Apple weise die Vorwürfe kategorisch zurück, hieß es dort.

msc/Reuters/dpa