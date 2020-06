Apple generiert mit digitalen Dienstleistungen immer mehr Cash. Der App Store erweist sich dabei als milliardenschweres und wachstumskräftiges Zugpferd. Apples Geschäftspolitik aber stößt zusehends auf scharfe Kritik. Microsoft fordert die Behörden zur Intervention auf, US-Kartellwächter sprechen unverhohlen von "Straßenraub".

Der iPhone-Konzern Apple gerät wegen seiner Geschäftspraktiken immer stärker unter Druck. Anfang der Woche kündigte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager an, in einem kartellrechtlichen Verfahren zu prüfen, ob Apple sich unfairer Praktiken in seinem App Store und beim Bezahlsystem Apple Pay bedien. Doch die hohen Provisionen und der Zugang zum App Store werden zusehends zum Politikum auch in den USA. US-Kartellwächter, zahlreiche bekannte App-Entwickler und nicht zuletzt Softwaregigant Microsoft üben mittlerweile scharfe Kritik.

Zum Hintergrund: Der App Store zählt mit zu den wichtigsten digitalen und wachstumsstärksten Produkten von Apple. Im vergangenen Jahr hatte der Dienst laut CNBC 46 Milliarden Dollar eingespielt und damit rund 18 Prozent des Konzernumsatzes. Im laufenden Jahr will Apple bis zu 50 Milliarden Dollar Umsatz in diesem Segment generieren.

Das Problem: Wer auf dem iPhone präsent sein will, kommt an Apple nicht vorbei. Das bekam jetzt auch der vergleichsweise kleine Entwickler Basecamp zu spüren, der dieser Tage seine neue E-Mail-Entwicklung "Hey" launchte und sich lautstark über über Apple beschwerte. Basecamp-Chef David Heinemeier Hansson warf Apple laut US-Medienberichten "Erpressung" vor, bezeichnete den Konzern als "Gangster", dem er sich nicht beugen wolle. "Sie berauben uns um 30 Prozent unserer Einnahmen", zeterte der Entwickler unter anderem laut Berichten von "Verge".

Basecamp wie auch andere Entwickler werfen Apple vor, Updates zurückzuhalten, um die Entwickler dazu zu zwingen, dass ihre App eine Abo-Buchung auch über den App Store anbieten muss. Das Hey-Abo kostet 100 Dollar im Jahr. Apple kassiert für die Abschlüsse innerhalb der iPhone-App 30 Prozent der Erlöse - eine wahre Goldgrube möchte man meinen. Die Gebühr sinkt auf etwa 15 Prozent für den App-Anbieter, wenn die Abos länger als ein Jahr laufen.

App-Entwickler sprechen von Willkür und Intransparenz

Das Problem: Damit ein Entwickler oder Unternehmen eine App auf der Plattform aktualisieren kann, muss es einen Prozess durchlaufen. Ein Apple-Mitarbeiter prüft die App anhand einer langen Liste von "Richtlinien" und trifft oft innerhalb kurzer Zeit eine Entscheidung, ob die Aktualisierung genehmigt wird oder ob der App-Hersteller Änderungen vornehmen muss, wie CNBC berichtet. Entwickler bezeichneten den Prüfprozess als "intransparent" und "willkürlich". Nicht selten würde die App aus vergleichsweise nichtigen Gründen von Apples Plattform entfernt. Und es koste viel Mühe und Zeit, wieder dort vertreten sein zu dürfen.

Die Politik Apples kritisieren auch führende App-Hersteller wie Match Group, der Hersteller der bekannten Dating-App "Tinder" oder Epic Games, der Entwickler des sehr beliebten Spiels "Fortnite". Apple bringe Branchen wie E-Books, Musik- und Video-Streaming, Cloud Storage, Spiele und Online-Dating um 30 Prozent ihrer Einnahmen. Das sei "umso alarmierender" wenn Apple dann noch in dieses Geschäft selbst einsteige, wie es Entwickler in der Vergangenheit hätten erleben müssen, zitiert CNBC aus einer Mail von Match Group.

Apple: "In allem was wir tun, halten wir uns an das Gesetz"

Apple selbst begründet sein scharfes Regime über den App Store damit, dass nur so sichergestellt werden könne, dass Software, die auf iPhones läuft, sicherheitstechnisch einwandfrei ist. Zugleich betont der Konzern, dass viele Unternehmen über den Store viel Geld verdienten - sowohl direkt durch von Apple ermöglichte Zahlungen als auch durch allgemeinen Handel, der über Apps stattfindet. "In allem was wir tun, halten wir uns an das Gesetz. Wir nehmen den Wettbewerb in jeder Phase an, weil wir glauben, dass er uns dazu drängt, noch bessere Ergebnisse zu erzielen", zitierte CNBC einen Apple-Sprecher.

Lauscht man den Zwischentönen einer Einlassung von Microsoft-Präsident Brad Smith, stellt sich das für den Softwarekonzern wohl anders dar. Die Nachrichtenagentur Bloomberg zitierte Smith mit den Worten, es sei an der Zeit, dass die Kartellbehörden in den USA und Europa über Praktiken diskutierten, mit denen App-Stores jene ausnutzten, die ihre Software darüber vertreiben wollten.

Auch wenn er Apple nicht namentlich nannte, bezog sich Smith auf den App Store des Konzerns, wie ein Microsoft-Sprecher später betonte. Die Anforderungen Apples an die App-Entwickler und andere Software-Anbieter machten den Konzern quasi zum Torwächter seiner Plattform, der dabei noch kräftig abkassiere.

Microsoft fordert Kartellbehörden zum Einschreiten auf

Die Zugangsschwellen seien hier deutlich höher als das, was vor 20 Jahren zur Verurteilung von Microsoft hinsichtlich der Browser-Auswahl bei Windows geführt habe, meinte Smith. Auch Microsoft führt selbstverständlich 15 bis 30 Prozent seiner über den App Store eingefahrenen Erlöse an Apple ab.

Noch sind die US-Kartellwächter nicht so weit wie die Brüsseler Wettbewerbshüter, gleichwohl beschäftigen auch sie bereits mit der Monopolstellung Apples im App Store. Sie sollen den Konzern ebenso wie andere Tech-Riesen wegen möglicher Verstöße gegen das Kartellrecht vorgeladen haben. Konkret geht es den Berichten zufolge darum, ob Apple wirklich freien Wettbewerb im App Store ermöglicht, wenn es zum Teil selbst mit dort angebotenen Diensten und Produkten in Konkurrenz steht.

US-Kartellbehörde spricht von "Straßenraub"

Für David Cicilline, Vorsitzender der US-Kartellbehörde, ist die Sache klar. Apples Marktmacht beim App Store ermögliche es dem Konzern "exporbitante" Gebühren - was "im Grunde genommen Straßenraub" sei. Wenn es echten Wettbewerb auf diesem Markt gäbe, würde dies nicht geschehen, erklärte der republikanische Kongress-Abgeordnete im Doppel-Interview mit "Verge".

Apple ein Dieb? Der Konzern stellt das selbstverständlich in Abrede und kann auch die Vorwürfe etwa der EU nicht nachvollziehen. Es sei bedauerlich, dass die Behörden "grundlose Beschwerden" einiger Unternehmen, die nicht nach den gleichen Regeln wie andere spielen wollten, zum Anlass für solche Untersuchungen und Kritik nehme, urteilte Apple Anfang der Woche.