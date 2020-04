Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach einer Sitzung des Corona-Krisenkabinetts vor zu schnellen Lockerungen der Beschränkungen im Alltagsleben gewarnt. Die Minister beschlossen am Montag Maßnahmen, um Ansteckungsketten besser nachverfolgen zu können. Merkel erklärte, jede einzelne Infektionskette müsse geklärt werden können. Die Beschlüsse im Überblick:

- Der öffentlichen Gesundheitsdienst soll gestärkt werden, wie bereits beschlossen: Pro 20.000 Einwohner soll mindestens ein Kontaktnachverfolgungsteam aus fünf Personen im Einsatz sein.

- 105 mobile Teams sollen - finanziert vom Bundesgesundheitsministerium - geschaffen werden, zur Unterstützung bei Engpässen in Kommunen vor Ort.

- Meldepflicht ab dem 22. April: Gesundheitsämter, die die Nachverfolgung so nicht leisten können, müssen das den Landesaufsichtsbehörden anzeigen, um Abhilfe schaffen zu können.

- Das Robert-Koch-Institut (RKI) soll eine Kontaktstelle mit 40 Mitarbeitern aufbauen, die jeweils für 10 Gesundheitsämter Ansprechpartner sind.

Merkel warnt außerdem davor, mit voreiligen Öffnungen und Lockerungen "sehenden Auges" einen Rückfall in der Coronavirus-Krise zu riskieren. "Wir müssen wachsam und diszipliniert bleiben", sagte Merkel am Montag in Berlin. Sie sage dies wissend um die Not vieler Menschen, etwa der Alleinerziehenden, der Gastronomie und der vielen Künstler.

Sollten die Infektionszahlen nach den ersten Öffnungen wieder stark steigen, müssten die scharfen Einschränkungen und der "Shutdown" wieder verhängt werden. Dies wolle sie unter allen Umständen vermeiden, auch im Interesse der Wirtschaft.

Wie die seit Montag in Kraft getretenen Lockerungen sich auf die Infektionszahlen auswirken, könne noch keiner sagen. "Was das bedeutet, sehen wir in 14 Tagen und nicht vorher", sagte die Kanzlerin. Wichtig sei vor allem, dass alle Infektionsketten nachverfolgt werden könnten. Dies sei in Deutschland nach wie vor noch nicht möglich.

Merkel betonte, die bislang von Bund und Ländern getroffenen Maßnahmen seien nicht so scharf wie in anderen europäischen Ländern, wo beispielsweise Parks geschlossen seien und Menschen nicht nach draußen gehen dürften. Sie hoffe, dass solche Schritte in Deutschland nicht notwendig würden.

la/dpa