Mit 30 Jahren hat Jeff Bezos bereits eine steile Karriere an der Wall Street gemacht, aber das reicht ihm nicht. Als Vizepräsident der Investmentbank D.E. Shaw & Co steht ihm zwar die Finanzwelt offen, doch Bezos ist fasziniert vom Internet und er hat eine große Vision. Gemeinsam mit seiner damaligen Ehefrau MacKenzie trifft er eine gewagte Entscheidung und tauscht sein Büro in einem New Yorker Wolkenkratzer gegen eine Garage in Seattle (siehe Fotostrecke). Hier beginnt die Geschichte von Amazon , dem größten Online-Händler der Welt.

"Unsere Vision ist es, das kundenorientierteste Unternehmen der Welt zu sein, wo Menschen alles finden können, was sie im Internet kaufen wollen", lautet Bezos' Leitbild für Amazon. Davon ist er anfangs aber noch weit entfernt: Am 5. Juli 1994 gründen Jeff und MacKenzie Bezos einen Online-Buchhandel. Das Unternehmen heißt zunächst Cadabra, wird jedoch rasch in Amazon umbenannt. Laut der Bezos-Biographie "Der Allesverkäufer" von 2013 klang Cadabra zu sehr nach Kadaver.

In diesen Garagen wurden Weltkonzerne gegründet Seit 1989 ist dieses Gebäude ganz offiziell "Geburtsort des Silicon Valley": In dieser Garage in Palo Altos Addison Avenue starteten Bill Hewlett und Dave Packard im Jahr 1939 den nach ihnen benannten Tech-Riesen - laut Unternehmensangaben war das Gebäude "Forschungslabor, Entwicklungswerkstatt und Produktionsstätte" in einem. Packard und seine Frau Lucile zogen ins zugehörige Haus, Hewlett in eine Hütte nebenan. Schon 1940... ... war HP allerdings zu groß für die nicht einmal 20 Quadratmeter umfassende Garage und zog um. Heute ist das Bauwerk Teil des "National Register of Historic Places", HP und die Stadt Palo Alto haben Haus und Garage in den Zustand von 1939 zurückversetzen lassen. Besucher sind willkommen, werden allerdings gewarnt: "Addison Avenue ist auch heute noch eine ruhige Wohngegend, wenn Sie sich für einen Besuch entscheiden, respektieren Sie die Privatsphäre der Nachbarn." Keine zehn Autominuten weiter nördlich steht dieses Haus - in der Santa Margarita Avenue in Menlo Park. Für 1700 Dollar Miete im Monat quartierten sich dort im September 1998 zwei Stanford-Absolventen ein, die kurz zuvor ihre erste Unternehmensfinanzierung in Höhe von 100.000 Dollar erhalten hatten: ... Larry Page (links) und Sergey Brin (Archivaufnahme aus dem Jahr 2000) hatten gerade ihr Unternehmen "Google Inc." angemeldet. Auf dem Weg zu einem der mächtigsten IT-Unternehmen der Welt war die Garage selbstverständlich nur eine Durchgangsstation: Schon fünf Jahre später bezog Google sein heutiges Hauptquartier "Googleplex". Pages und Brins erste Vermieterin gehört heute gemeinsam mit den Google-Gründern zur Valley-Elite: ... Susan Wojcicki war als Mitarbeiterin Nummer 16 zunächst für Googles Marketing zuständig. Heute führt sie die Videotochter Youtube. Etwa zehn Meilen südöstlich von HP und Google wurde ein weiterer Weltkonzern in einem eigentlich für Autos bestimmten Gebäudeteil begründet. Im Crist Drive von Los Altos wohnten Mitte der 1970er Jahre Paul und Clara Jobs - im linken Gebäudeteil schraubten... ... ihr Sohn Steve (rechts) und Kumpel Steve Wozniak den ersten Apple-Computer zusammen. Die Garage steht seit 2013 unter Denkmalschutz - zum Ärger von Jobs' Halbschwester Patricia, die das Haus damals bewohnte und laut eigener Aussage nicht in den Prozess eingebunden worden sei. Der Immobiliendienstleister Zillow schätzt den heutigen Wert der Immobilie auf knapp drei Millionen Dollar. Ebenfalls in Kalifornien, allerdings in Los Angeles, steht dieses schmucke Häuschen. In der Garage des Gebäudes Kingswell Avenue 4406 animierte Walt Disney im Jahr 1923 erste Filmsequenzen. Das Haus gehörte seinem Onkel Robert, bei dem Disney laut Medienberichten für fünf Dollar pro Woche wohnte. Für die Nutzung der Garage berechnete Robert Disney seinem Neffen einen weiteren Dollar. Disney begründete eines der größten Medienimperien der Welt - trotzdem interessierte sich in späteren Jahren kaum jemand für seinen ersten Arbeitsplatz in Hollywood. Heute steht die Garage denn auch nicht etwa im Disneyland oder im Smithsonian Museum, sondern im Stanley Ranch Museum, einer Sammlung historischer Bauwerke in Garden Grove, südöstlich von Los Angeles. 10704 NE 28th Street in Bellevue, US-Bundesstaat Washington: Dort begann die Geschichte eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Seinen ersten Mitarbeiter Shel Kaphan schickte Jeff Bezos erst einmal Computer kaufen - die Garage, die vorgesehene Schaltzentrale von Amazon.com, war leer. Die frühen Geschicke von Amazon steuerte ein Triumvirat: Bezos, Kaphan und Bezos' Ehefrau MacKenzie. Entsprechend hohe Summen zirkulieren aktuell in der Klatsch- und Wirtschaftspresse - Jeff und MacKenzie haben jüngst ihre Scheidung angekündigt.

Nach rund einem Jahr Anlaufzeit wurde am 16. Juli 1995 das erste Buch an einen externen Kunden verkauft, ein mehr als 500 Seiten dicker Wälzer über das Denken. Heute ist ein Exemplar davon am Eingang des Amazon-Hauptgebäudes in Seattle ausgestellt. Was mit Büchern begann, entwickelte sich über die Jahre zum größten Internetkaufhaus der Welt.

Heute ist Amazon Börsen-Chart zeigen noch viel mehr als das und hält mit seinen Cloud-Services, die etwa Start-ups IT-Anwendungen und Speicherplatz im Netz bieten, unzählige Firmen am Laufen. Mit Whole Foods betreibt der Konzern zudem seine eigene US-Supermarktkette.

Amazon mischt jede beliebige Branche auf

Und Bezos hat noch lange nicht genug: Im Streaming-Geschäft versucht Amazon mit seinem Prime-Dienst Marktführer Netflix Börsen-Chart zeigen Konkurrenz zu machen; mit dem Aufbau einer eigenen Lieferlogistik setzt der Konzern Paketzusteller wie UPS , Fedex oder DHL unter Druck. Niemand weiß so recht, welche Branchen Bezos als nächstes aufmischen wird. Anfang Juni erst führte Amazon eine Lieferdrohne vor, die bereits in einigen Monaten die ersten Pakete zustellen soll. Das vollautomatische und vollelektrische "Prime Air"-Fluggerät soll zunächst testweise kleinere Haushaltswaren wie etwa Zahnpasta oder Rasierer bringen.

Liebling der Wall Street, Marktwert von einer Billion Dollar

An der Börse hatte der rasant expandierende Bezos-Konzern wegen chronisch roter Zahlen indes lange Zeit einen schweren Stand. Doch seit Jeff Bezos zuverlässig Gewinne liefert, ist er zum Liebling der Wall Street geworden. Im ersten Quartal liefen die Geschäfte prächtig: Dank des florierenden Internethandels und boomender Cloud-Dienste wuchs der Überschuss im Jahresvergleich um überraschend starke 125 Prozent auf 3,6 Milliarden Dollar (3,2 Mrd Euro) - so viel verdiente Amazon noch nie zuvor in einem einzelnen Vierteljahr.

Im vergangenen September gelang es Amazon als zweite Aktiengesellschaft nach dem iPhone-Giganten Apple , zeitweise die magische Marke von einer Billion Dollar beim Börsenwert zu knacken. Der Konzern war damit mehr wert als die zwölf größten Dax -Unternehmen zusammen. Im Frühjahr folgte ein Ritterschlag von US-Staranleger Warren Buffett, dessen berühmte Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway erstmals Amazon-Aktien kaufte. Der 88-Jährige Börsen-Guru hatte Bezos zuvor schon in höchsten Tönen gelobt. Was dieser mit seinem Konzern geschafft habe, "komme einem Wunder nah".

Teure Scheidung, umstrittene Arbeitsbedingungen

Für Amazon-Gründer Bezos zahlt sich der Ansturm der Anleger auf sein Unternehmen auch persönlich aus, da er der größte Aktionär ist. Seit Jahren dominiert der 55-Jährige deshalb die Reichenlisten. Dem "Bloomberg Billionaires Index" zufolge beträgt sein Vermögen derzeit rund 120 Milliarden Dollar. Damit blieb er trotz einer teuren Scheidung von MacKenzie, durch die diese Aktien im Wert von aktuell knapp 40 Milliarden Dollar erhielt, der reichte Mensch der Welt.

Abseits der Börse hat Amazon jedoch längst nicht nur Fans. Wegen umstrittener Arbeitsbedingungen gibt es immer wieder Kritik, zudem wird dem Konzern vorgeworfen, mit seiner großen Marktmacht und seinen Niedrigpreisen den Einzelhandel zu zerstören. Amazons mächtigster Feind sitzt indes im Weißen Haus. US-Präsident Donald Trump schießt immer wieder gegen den Konzern, den er unter anderem für die Finanznöte der US-Post verantwortlich macht. Als Hauptgrund für Trumps Argwohn gilt jedoch eher, dass er mit der US-Zeitung "Washington Post" auf Kriegsfuß steht, die häufig kritisch über ihn berichtet. Das Blatt befindet sich im Privatbesitz von Bezos.

Von Hannes Breustedt, dpa