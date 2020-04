Die verheerenden wirtschaftlichen Folgen für die von der Corona-Pandemie besonders betroffene Luftfahrt werden immer deutlicher. Weltweit senken Fluggesellschaften ihre Kosten und kündigen Entlassungen an, weil die Nachfrage aufgrund der Pandemie fast komplett zum Erliegen gekommen ist. Airlines auf der ganzen Welt haben früh ihren Passagierbetrieb einstellen müssen und werden vermutlich als letzte Branche diese Krise verlassen.

Am Dienstag kündigte die skandinavische Airline SAS in einer Mitteilung an, im Zuge der Corona-Krise 5000 Vollzeitstellen abzubauen und damit die Zahl der Beschäftigten fast zu halbieren. Betroffen sind demnach rund 1900 Vollzeitkräfte in Schweden sowie 1700 weitere in Dänemark und 1300 in Norwegen.

"Wir müssen uns einer neuen und beispiellosen Wirklichkeit stellen, die nicht nur in den kommenden Monaten, sondern auch in den kommenden Jahren nachhallen wird", sagte SAS-Chef Rickard Gustafson laut Mitteilung. Es werde wohl einige Jahre dauern, bis die Flugnachfrage wieder das Niveau von vor der Coronavirus-Pandemie erreicht.

SAS hatte während der Corona-Krise bereits bis zu 10.000 Angestellte und damit rund 90 Prozent der Belegschaft vorübergehend beurlaubt. Die nach eigenen Angaben Skandinaviens führende Fluggesellschaft befördert jährlich rund 30 Millionen Passagiere von und innerhalb Skandinaviens. SAS verbindet drei Hauptdrehkreuze - Kopenhagen, Oslo und Stockholm - mit über 125 Zielen in Europa, den USA und Asien.

Rivale Norwegian Air igelt sich ein - und will 4700 Stellen abbauen

Am seidenen Faden hängt die Zukunft des Rivalen Norwegian Air. Das Unternehmen hat in der vergangenen Woche angekündigt, 4700 Jobs abzubauen, nachdem vier schwedische und dänische Einheiten Insolvenz angemeldet hatten. Zugleich warnt die Airline davor, dass ihr bis Mitte Mai das Geld ausgehen könnte, sollten Anleihegläubiger nicht einem Plan zur Umwandlung von Schulden in Eigenkapital zustimmen. Die Entschuldung der Airline ist Voraussetzung dafür, dass Staatsgelder fließen können.

Norwegian Air schlägt vor, 50 Prozent des Wertes von zwei Anleihen in Aktien umzuwandeln, statt 60 Prozent wie ursprünglich geplant. Zudem sollen 80 Prozent des Wertes einer dritten Anleihe in Aktien umgewandelt werden, statt 85 Prozent wie ursprünglich vorgeschlagen. Die Anleihegläubiger sollen am Donnerstag über die Vorschläge abstimmen.

95 Prozent ihrer Flotte lässt die Airline am Boden, nur noch sieben Flugzeuge sind in Betrieb. Mit diesen sieben Fliegern, die wichtige Regionalstrecken verbinden , will die Gesellschaft das Jahr 2020 überstehen und damit ihren Kapitalverzehr auf ein Minimum begrenzen. Erst ab April kommenden Jahres will die Airline das Europa- und Langstreckengeschäft "schrittweise" wieder aufnehmen. Mit einem Normalbetrieb rechnet die Airline nicht vor dem Jahr 2022. Die Airline igelt sich also mehr oder weniger ein.

Lufthansa ringt mit Staat um Bedingungen für Milliardenhilfen

Quasi ein Jahr Winterschlaf?

Bei der Lufthansa kann man sich das nur schwer vorstellen. Gleichwohl ist auch Europas größte Luftfahrtgesellschaft schwer von der Corona-Pandemie betroffen und ringt aktuell um die Bedingungen eines möglichen Einstiegs des deutschen Staates. Der Großteil der 35.000 Beschäftigten der Kerngesellschaft Lufthansa befindet sich in Kurzarbeit - auf Gruppenebene inklusive der übrigen Konzerngesellschaften sind mindestens doppelt so viele Beschäftigte in Kurzarbeit.

Auch mit massiver Milliardenunterstützung werden sich die Luftfahrtgesellschaften nicht so schnell von der Krise erholen. Experten rechnen mit einem Impfstoff gegen das Corona-Virus frühestens im kommenden Jahr. Einen Plan, unter welchen Bedingungen Airlines überhaupt wieder Passagiere befördern können, gibt es nocht nicht.

Auch deshalb geht Lufthansa-Chef Carsten Spohr davon aus, dass der Konzern dauerhaft mindestens 10.000 Jobs durch die Corona-Krise verlieren wird. Die Flotte werde um etwa 100 Flugzeuge schrumpfen, kündigte er an. Vor Ausbruch der Pandemie hatte der größte Luftverkehrskonzern Europas weltweit rund 130.000 Mitarbeiter und 760 Flugzeuge. Spohr rechnet erst für das Jahr 2023 wieder mit einem Gleichgewicht für das Unternehmen, das dann ein anderes sein werde.