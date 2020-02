Die Vermietungsplattform Airbnb stößt zunehmend auf Hindernisse: In zahlreichen Kernmärkten ist das Angebot von Airbnb geschrumpft. Dies berichtet das manager magazin mit Verweis auf eine exklusive Auswertung des Datendienstes AirDNA. Demnach schrumpfte das Angebot an Wohnungen und Zimmern von Airbnb in den vergangenen zwei Jahren in Städten wie Amsterdam (-19 Prozent), Barcelona (-5), Berlin (-17), Paris (-14), New York (-6) oder San Francisco (-3). Der Grund: Vielerorts gehen Städte gegen die Umwandlung von Wohnraum in gewerbliche Kurzzeitbleiben vor.

Airbnb nennt die Daten "nicht korrekt", äußert sich aber nicht weiter zu der Entwicklung der Wohnungsangebote in diesen Städten. Die Vermietungsplattform teilte lediglich mit, "die Community" würde wachsen. Die Wachstums-Perspektiven des US-Konzerns stehen derzeit unter besonderer Beobachtung. Airbnb plant in den kommenden Monaten einen Börsengang und muss dafür um neue Investoren werben.

