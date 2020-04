Poker um Rhön Klinikum Der Klinik-Kampf der deutschen Millionäre

Ludwig Georg Braun (76) startete seine Attacke am Freitag vergangener Woche. Gut acht Wochen nachdem der langjährige Vorstandsvorsitzende des Pharma- und Medizintechnikunternehmens B. Braun von seinem einstigen Verbündeten und Eigner des Asklepios-Klinikkonzerns Bernard große Broermann (76) spektakulär ausgebootet worden war, meldete sich der Patriarch zurück im Übernahmekampf um die Krankenhäuser der Rhön Klinikum AG.

In einem von Sven Schulte Hillen, Partner im Frankfurter Büro der Kanzlei Pinsent Masons unterschriebenen und an den Rhön-Vorstand adressierten Schreiben, versucht Braun, verloren gegangenes Terrain zurückzuerobern und die eigene Position abzusichern. Er fordert die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung, die Absetzung großer Teile des Aufsichtsrats, eine Sonderausschüttung in Höhe von rund 134 Millionen Euro sowie eine Sperrminorität für die etwas mehr als 25 Prozent der Rhön-Aktien, die B. Braun kontrolliert.

Zur Großbildansicht imago images/Future Image und bringt seinen Gegenspieler Bernard große Broermann im Kampf um die Kontrolle der Rhöhn-Kliniken in Bedrängnis.

Große Broermann, der sich Anfang des Jahres mit Rhön-Gründer und Aufsichtsratschef Eugen Münch (75) zusammengetan hatte und seit Ende Februar per Übernahmeangebot versucht, die Klinikkette in sein eigenes Unternehmen einzugemeinden, antwortet am Sonntag prompt und im gleichen Tonfall. Er lehnt Sonderausschüttung und Sperrminorität ab, sperrt sich gegen die Ablösung seines neuen Verbündeten Münch und fordert seinerseits die Ablösung der Braun-Vertrauten Annette Beller und Katrin Vernau im Kontrollgremium von Rhön.

Jahrelanger Stellungskrieg führt zu öffentlichem Showdown

Einig sind sich Braun und Broermann in nur in einem Punkt: Sie wollen den öffentlichen Showdown, fordern beide die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung. Das Aktionärstreffen, von dem weder klar ist, wann und in welcher Form es überhaupt stattfinden soll, fügt sich nahtlos in eine nun schon seit sieben Jahren tobende Auseinandersetzung voller überraschender Wendungen, juristischer Winkelzüge und wechselnder Frontverläufe.

Die Protagonisten dieses bizarren Stellungskrieges haben sich auch deshalb so hoffnungslos ineinander verhakt, weil sowohl Broermann und Münch als auch Braun im Falle einer Niederlage um ihr unternehmerisches Lebenswerk fürchten.

Zur Großbildansicht Eugen Münch: Der Rhön-Gründer hat sich nach dem Verkauf von 44 Krankenhäusern an Fresenius in Grabenkämpfen verhakelt und hat im schnellen Takt Manager ausgetauscht.

Den größten Anlass zur Sorge hat Rhön-Gründer Münch. Seit er vor etwas mehr als sieben Jahren versuchte, den Konzern an die Konkurrenz von Fresenius Börsen-Chart zeigen zu veräußern, lodert der Streit. Damals stiegen Braun und Broermann bei Rhön ein und blockierten den Deal.

Wenige Monate später schlägt Münch zurück, der zusammen mit seiner Frau bis heute etwa 20 Prozent der Rhön-Anteile hält. Er lässt Braun und Broermann zweitweise die Stimmrechte entziehen. Statt des kompletten Unternehmens verkauft er 44 Krankenhäuser an Fresenius. Übrig bleibt ein Rumpfkonzern, mit fünf großen Häusern, rund 1,3 Milliarden Euro Umsatz und dem Universitätsklinikum Gießen Marburg als medizinisches Flaggschiff.

Ein fachfremder Berater als CEO

In den folgenden Jahren überwirft sich Münch mehrfach mit seinen Vorstandschefs, tauscht im schnellen Takt Manager aus. Im Februar 2017 schließlich transferiert er seinen Vertrauten Stefan Holzinger (52) der sein Geld zuvor als freiberuflicher PR-Berater verdient hatte, von der Aufsichtsratsbank auf den CEO-Stuhl. Es ist ungefähr so, als ob er einen Krankenpfleger zum Leiter der Herzchirurgie befördert hätte.

Operativ bewegt sich das Unternehmen seither auf der schiefen Ebene. Im vergangenen Jahr stand nur wegen zahlreicher Sondereffekte ein Gewinn vor Steuern und Abschreibungen von 125 Millionen Euro in der Bilanz. Wenn am Ende diesen Jahres 70 Millionen übrigbleiben, kann Münch sich glücklich schätzen.

Eines aber hat Münch zweifelsohne erreicht. Die Einigkeit zwischen Braun und große Broermann, die ihre Rhön-Anteile über die Jahre auf jeweils 25 Prozent hochfuhren, hielt nicht lange. Der Rhön Gründer geht auf Braun zu. Münch gesteht dem Melsunger Clan zwei Aufsichtsratsmandate zu, große Broermann bleibt außen vor. Solange Münch davon überzeugt ist, dass sein Konzern alleine überleben kann, gibt Braun den angenehmeren Verbündeten ab. Der Asklepios-Eigner dagegen war immer auf die Kontrolle bei Rhön aus.

Brauns Rhön-Beteiligung: Das Abenteuer des Patriarchen

Bei Braun dagegen vergiftet die Rhön Beteiligung das Verhältnis zwischen dem Patriarchen und seinem potenziellen Erben. Ludwig Georg hat mit dem Einstieg bei Rhön vor allem das Universitätsklinikum Gießen Marburg im Auge. Über eine Beteiligung will er sich den Zugang zur medizinischen Spitzenforschung als Impulsgeber für das eigene Unternehmen sichern. Schon bei der Privatisierung des Komplexes im Jahr 2005 hatte er deshalb mitgeboten, allerdings gegen Münch den Kürzeren gezogen. Sein ältester Sohn Otto Philip (42), der lange als nächster Chef des Familienunternehmens galt, sah den Rhön-Komplex völlig anders. Er hätte das Kapital, das in der Beteiligung gebunden war, gerne in die eigene Firma investiert. Am Ende wird Anna Maria (40), Philip Ottos jüngere Schwester die Nummer eins bei Braun.

Zur Großbildansicht Marco Moog Anna Maria Braun: Die Rhön-Beteiligung sorgte für viel Streit in Melsungen

Inzwischen hinterlässt das Abenteuer des Patriarchen auch deutliche Spuren in der Bilanz von B. Braun. Etwas mehr als 100 Millionen Euro müssen 2019 abgeschrieben werden, weil die Einstiegskurse, die teilweise über der Schwelle von 25 Euro lagen, zu weit von der derzeit an den Börsen herrschenden Realitäten entfernt sind. Und Finanzchefin Bellmann halten sie in Melsungen vor, dass sie von den Annäherungsversuchen zwischen Münch und große Broermann nichts mitbekommen hat, obwohl sie seit Jahren für die Brauns im Rhön-Kontrollgremium sitzt.

Große Broermann spielt auf Zeit

Der Asklepios-Eigner dagegen spielt auf Zeit. Immer wieder versucht er Braun auf seine Seite zu ziehen. Ihm schwebt ein Joint Venture vor, das es ihm ermöglichen würde, die restlichen Rhön-Häuser in das eigene Unternehmen zu integrieren. Aber weder mit Ludwig Georg noch mit Anna Maria kommt es zu einer Einigung. Stets besteht die Braun-Seite auf der unternehmerischen Führung.

Aber auf diese Bedingung kann sich Broermann nicht einlassen. Er braucht die Alleinherrschaft. Schließlich will er Rhön auch deshalb, weil er sich damit die Option verschafft, den Asklepios-Konzern bei Rhön als Sacheinlage einzubringen und sich auf diese Weise einen schnellen und geräuschlosen Weg an die Börse zu bahnen. Vor ungefähr einem Jahr ist die Situation so verfahren, dass beide Seiten sich darauf einigen, die Gespräche stillzulegen.

Ende 2019 versucht große Broermann dann mit Münch ins Geschäft zu kommen. Offenbar hat er lange genug gewartet. Die wirtschaftliche Lage bei Rhön ist grau und auch das Verhältnis zu seinem einstigen Günstling Holzinger weit von den harmonischen Tagen des Jahres 2017 entfernt. Broermann und Münch einigen sich schnell. Ende Februar bieten sie den übrigen Aktionären 18 Euro je Anteilsschein. Zu diesem Zeitpunkt kontrollieren sie bereits über 50 Prozent der Aktien. Die Brauns dagegen trifft Offerte völlig unvorbereitet.

Antwort im Stil eines aggressiven Hedgefonds

Acht Wochen brauchen sie in Melsungen, bis sie im Stil eines aggressiven Hedgefonds antworten. Von den rund 134 Millionen, die sie als Sonderausschüttung aus der klammen Rhön-Konzernkasse fordern, stünden ihnen etwa 35 Millionen zu. Ein Drittel der Abschreibungen des vergangenen Jahres wären damit ausgeglichen. Aber das wird den Brauns kaum reichen.

Das Manöver wirbelt nicht nur den Zeitplan von Münch und große Broermann durcheinander, es bringt im Zweifel den gesamten Deal ins Wanken und kann das Patt, das bei Rhön in den vergangenen Jahren herrschte, auf unbestimmte Zeit verlängern.

Explosiv dürfte vor allem der Versuch wirken, Münch und seine Getreuen aus dem Rhön-Kontrollgremium zu entfernen. Läuft es für die Braun-Seite nach Plan, bleibt Münch die Leitung der außerordentlichen Hauptversammlung verwehrt. Die Braun-Anwälte könnten anschließend versuchen, Münch und Broermann über eine ihr genehme Versammlungsleitung die Stimmrechte zu entziehen. Damit würden der 25 Prozent-Block, den die Brauns kontrollieren, reichen, und die Forderungen durchzusetzen. Es wäre die Wiederholung des Manövers, das Münch einst selbst zur Abwehr gegen Braun und große Broermann einsetzte.

Am Ende aber erinnert die Strategie der Brauns fatal an die Verhaltensmuster, die aktivistische und klagewillige Aktionäre seit Jahren auf Hauptversammlungen an den Tag legen. Die blockieren Übernahme- und Abfindungsangebote solange, bis die Gegenseite die Nerven verliert und den Preis zahlt, den die Aktivisten fordern, nur um endlich Ruhe zu haben.