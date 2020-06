Entrepreneure des Jahres (5) - Michael Otto Blume des Guten

Der Unternehmer hat bewiesen, dass Ökonomie und Ökologie doch zusammenpassen. Sein frühes Engagement für den Umweltschutz - und für Afrika - ist vorbildlich.

Seit 23 Jahren wird von der Beratungsgesellschaft EY (früher Ernst & Young) der Wettbewerb "Entrepreneur des Jahres" veranstaltet. manager magazin ist Partner des Wettbewerbs, bei dem wachstumsstarke und innovative Unternehmen in folgenden fünf Kategorien gekürt werden: Industrie, Konsumgüter/Handel, Dienstleistung, Digitale Transformation und Junge Unternehmen.

Die fünf Sieger werden von einer renommierten Jury (darunter Unternehmer Patrick Adenauer und Bertelsmann-Gesellschafterin Brigitte Mohn) ausgewählt. Außerdem bestimmt die Jury zwei Ehrenpreisträger. Zum einen wird ein erfolgreiches Familienunternehmen geehrt, zum anderen ein Unternehmen für außergewöhnliches soziales Engagement. Die Preise wurden bei einer Gala im Deutschen Historischen Museum in Berlin überreicht. Aus den fünf Kategoriesiegern wird ein Primus inter pares ausgewählt, der Deutschland bei der Wahl zum "World Entrepreneur of the Year" vertritt. Dieses Event, bei dem sich über 50 Landessieger präsentieren, findet im Frühjahr in Monte Carlo statt. Mehr Infos zum Wettbewerb finden Sie hier.

Anfang der 70er Jahre erschien ein Buch, das auch für den damals frisch diplomierten Volkswirt Michael Otto (76) ein Weckruf war. Der Titel: "Die Grenzen des Wachstums". Geschrieben hat es federführend der amerikanische Wissenschaftler Dennis Meadows. Es wurde der intellektuelle Wegbereiter der Öko-Bewegung.

"Das Buch hat mich wachgerüttelt", sagt Otto. Er entwickelte ein Bewusstsein für Umweltthemen. Aber ihm war auch schnell klar, dass das nicht reicht. "Noch wichtiger ist es zu handeln, auch und gerade als Unternehmer."

Aber gilt nicht die Formel, dass Gewinnmaximierung und Ressourcenschonung sich ausschließen? Als Michael Otto in den 70er Jahren in das elterliche Unternehmen, den Hamburger Otto-Versand, einstieg, trat er auch an, um zu beweisen, dass diese angebliche Kausalität nicht stimmt.

Es wurde ein langer Weg der Beweisführung.

In den 70er Jahren startete Otto mit kleinen Projekten, zum Beispiel den ersten Katalogen aus chlorfreiem Papier. In den 80er Jahren, Michael Otto war inzwischen Vorstandsvorsitzender des Versandkonzerns, konnte er schon mehr bewegen. Er führte ein Umweltmanagementsystem ein und erklärte 1986 Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu Unternehmenszielen.

Sein frühes Engagement stieß nicht überall auf Begeisterung - weder im Unternehmen noch außerhalb. "Viele Unternehmerkollegen haben mich - ich will es mal freundlich sagen - als Exoten an gesehen." Manche titulierten ihn als Ökospinner und warteten nur darauf, dass er scheitert, dass er mit seinen grünen Ideen rote Zahlen produziert.

Michael Otto, Otto Group Der Ehrenpreisträger Michael Otto (76) war von 1981 bis 2007 Vorstandschef des Hamburger Versandhändlers Otto. Danach wechselte er in den Aufsichtsrat. Schon 1993 gründete er die Umweltstiftung Michael Otto, die sich überwiegend aus Erträgen der Otto Group finanziert. Er ist Mitgründer und Mitglied zahlreicher sozialer Initiativen und Umweltorganisationen. Das Unternehmen Der von seinem Vater Werner 1949 gegründete Otto-Versand ist das einzige überlebende der drei großen deutschen Versandhäuser (Neckermann, Otto, Quelle). Dies gelang, weil sich Otto früh im E-Commerce engagierte. Zum Umsatz von 13,4 Milliarden Euro steuert heute der Onlinehandel 7,7 Milliarden Euro bei.

Doch Michael Otto tat ihnen den Gefallen nicht. Er wusste, dass er zum Erfolg verdammt war. "Wäre es schlecht gelaufen, dann hätte jeder gesagt: Der kümmert sich nur um die Umwelt, aber nicht um seinen Laden."

Aber der Laden lief, jedenfalls im Vergleich zur direkten Konkurrenz. Während Neckermann und Quelle vom Markt verschwanden, über - lebte Otto - und hat als einziges der deutschen Versandunternehmen noch die Chance, gegen Amazon zu bestehen. Frühzeitig setzte Otto auf Digitalisierung und ist heute vor allem ein E-Commerce- Unternehmen.

Michael Otto, nun seit Langem Aufsichtsratsvorsitzender, resümiert in seinem geräumigen Eckzimmer in der Otto-Hauptverwaltung: "Man kann also nicht sagen: Wenn man sich für die Umwelt engagiert, belastet das das Unternehmen. Im Gegenteil."

Leidenschaft für Afrika

Warum ist es ihm gelungen? Es sei wichtig gewesen, Mitstreiter im Unternehmen zu finden, und zwar auf allen Ebenen. Ein Prozess, der dauerte. "Rund zehn Jahre", sagt Otto. Heute sei Umweltschutz Teil der Unternehmenskultur.

Und man müsse sein Engagement vorleben. Michael Otto fährt Rad und einen Hybrid, nutzt Solarstrom, spritzt im Garten Brennnesselsud und scheuert mit Bioseife.

Aber Michael Otto redet auch viel mit Politikern und Unternehmerkollegen. Er wünscht sich eine ambitionierte deutsche Klimapolitik mit klaren Zielen. Greta Thunberg findet er gut, weil sie dem Thema Klimawandel endlich die nötige Aufmerksamkeit verschafft.

In seinem Unternehmen gibt es bereits klare Zielvorgaben. Die CO2- Emissionen sollen bis 2020 um 50 Prozent gegenüber 2006 reduziert werden und die textilen Eigenmarken zu 100 Prozent aus Baumwolle aus nachhaltigem Anbau stammen. Dazu gründete Otto die Initiative "Cotton made in Africa".

Afrika ist seine zweite große Leidenschaft, die schon früh mit einer ersten Urlaubsreise begann. Er hat klare Vorstellungen, was geschehen muss: "Mehr Hilfe zur Selbsthilfe und mehr Wertschöpfung vor Ort." Also Rohstoffe dort verarbeiten, wo sie gewonnen werden. Deshalb bezieht Otto immer mehr Textilien aus afrikanischen Fabriken.

Weil er und sein Unternehmen allein nicht viel bewirken können, engagiert sich Michael Otto in vielen Zirkeln. Zum Beispiel im "Bündnis für nachhaltige Textilien" oder in der "Stiftung 2 Grad". Die "Aid by Trade Foundation" gründete er mit, ebenso die "Business Social Compliance Initiative". Und, und

Er könnte noch viel auf- und erzählen, aber er schaut auf die Uhr. Der nächste Gast wartet: Auma Obama, Halbschwester des ehe - maligen US-Präsidenten. Sie kennen sich von der gemeinsamen Arbeit im World Future Council (WFC). Sie wollen über -was sonst - die Klimapolitik und Afrika reden.