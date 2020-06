Entrepreneure des Jahres (5) - Trumpf Die Firma als Heimat

Der schwäbische Maschinenbauer verknüpft traditionelle Tugenden mit modernen Managementmethoden. Ein Verdienst von Nicola Leibinger-Kammüller, die das Familienunternehmen seit über 14 Jahren leitet.

Wenn in der Familie Leibinger jemand 16 Jahre alt wird, gibt es neben vielen Geschenken auch ein - schön in Leder eingebundenes - Büchlein. Auf 35 Seiten wird dort das Verhältnis der Familienmitglieder zu ihrem Unternehmen, der Trumpf Gruppe, definiert. Dort ist festgelegt, wer in die Firma einsteigen darf und unter welchen Bedingungen; oder wie man mit Familienmitgliedern umgeht, die ihre Anteile verkaufen wollen; oder wie die Familie in der Öffentlichkeit auftritt.

Hier in Ditzingen denkt man nicht in Quartalen, sondern in Generationen.

Derzeit ist die zweite Generation an der Spitze: Nicola Leibinger-Kammüller (60). Sie verkörpert das Unternehmen fast so wie früher ihr Vater Berthold Leibinger, der im Oktober 2018 mit 87 Jahren starb. Sie sagt Sätze wie: "Firma ist im besten Falle auch Heimat." Oder: "Wir würden eher auf Entnahmen verzichten Kein leeres Gerede, sondern Worte, denen taten folgten.

Trumpf, Ditzingen Die Unternehmerin Nicola Leibinger-Kammüller (60), die Germanistik, Anglistik und Japanologie studierte, trat 1985 in das elterliche Unternehmen ein. 2005 machte sie ihr Vater Berthold zur Vorsitzenden der Geschäftsführung, der auch ihr Bruder Peter und ihr Ehemann Mathias Kammüller angehören. Das Ehepaar Kammüller hat vier Kinder. Das Unternehmen Trumpf wurde 1923 von Christian Trumpf in Stuttgart gegründet. Der kinderlose Trumpf bestimmte seinen Mitarbeiter Berthold Leibinger zu seinem Nachfolger. Leibinger war von 1978 bis 2005 Chef des Maschinenbaukonzerns, der im Geschäftsjahr 2018/19 mit rund 14.500 Beschäftigten einen Umsatz von 3,8 Milliarden Euro erzielte.

Zum Beispiel in der globalen Finanzkrise 2008. Aufträge blieben aus, Trumpf ging es nicht gut. Doch statt die Mitarbeiter kurzarbeiten zu lassen oder gar zu entlassen, schickte das Management sie zur Weiterbildung. Um diese Aktion zu finanzieren, steuerten die Leibingers 75 Millionen Euro aus ihrem Privat - vermögen bei. "Das war aus psychologischen Gründen wichtig", sagt heute Nicola Leibinger-Kammüller, "wir haben dadurch den Mitarbeitern signalisiert: Wir stehen zur Firma, wir nehmen Verluste in Kauf."

Bei Trumpf sind die Mitarbeiter auch nicht nur Kostenstellen. "Ich empfinde ein hohes Maß an Verantwortung für die hier Beschäftigten."

Triumphale Mitbestimmung

Auch hier wird das Gesagte mit der Wirklichkeit belegt. Trumpf hat seit 2012 eines der fortschrittlichsten Arbeitszeitmodelle in der ganzen Republik. Die Mitarbeiter dürfen selbst bestimmen, wie viel sie arbeiten möchten. Zwischen 15 und 40 Stunden ist alles denk- und machbar.

Moderne Ideen treffen auf traditionelle Werte. Bei Trumpf hat man bewiesen, dass dies kein Widerspruch sein muss. Bescheidenheit, Fleiß und Engagement: Diese Werte stehen im Familienkodex ganz oben.

Es ist eine Mischung aus pietistischen und schwäbischen Tugenden, die sich gelegentlich überschneiden.

Zum Beispiel bei der Sparsamkeit. "Wir tanken nicht an der Autobahn", sagt Leibinger-Kammüller. Das sei kein Geiz. "Geiz ist eine Sünde", sagt sie. Nein, das sei Sparsamkeit. Wo es ihrer Meinung nach an gebracht ist, ist sie hingegen großzügig. In der Förderung von Kunst und Literatur zum Beispiel.

Eine andere pietistisch-schwäbische Tugend - Fleiß - lebt sie tagtäglich vor. Die Christin steht morgens meist in aller Herrgottsfrühe gegen 5.30 Uhr auf und arbeitet dann den ganzen tag. "Man fühlt sich schon schlecht, wenn man die Zeitung liest", kokettiert die belesene Frau, die politisch denkt und sich über die Versäumnisse der Politik ("Wir brauchen eine massive Bildungsoffensive") aufregen kann.

Einen Wechsel in die Politik hat sie nie angestrebt. "Die wollen keine Seiteneinsteiger", sagt das CDU-Mitglied, obwohl sie solche Wechsel für sehr wünschenswert hält. Sie begnügt sich mit der rolle der gelegentlichen Ratgeberin - sei es bei Bundeskanzlerin Angela Merkel oder beim Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.

Nein, ihr Platz ist und bleibt an der Spitze des väterlichen Familienunternehmens, in dem sie einen gravierenden Vorteil gegenüber den Konzernen sieht: "Die Manager dort sind viel unfreier", sagt Leibinger- Kammüller, die durch diverse Aufsichtsratsmandate die Konzernwelt sehr gut kennt. "Weil wir die Firma besitzen, haben wir viel mehr Spielraum."

Und dann zitiert sie ihren Vater Berthold. Der hat einmal gesagt: "Wenn die Familie was taugt, ist das Familienunternehmen die beste Unternehmensform, die es gibt."

Bislang taugte die Familie Leibinger was. Der Übergang vom Vater zur Tochter im Jahr 2005 klappte ziemlich geräuschlos, auch wenn manche überrascht waren, dass es die Tochter und nicht der Sohn Peter wurde.

So friktionsfrei soll auch der Wechsel zur dritten Generation gelingen. Sie, ihr Bruder Peter (als Chief Technology Officer in der Geschäftsführung) und Schwester Regine (Architektin in Berlin) haben insgesamt zehn Kinder.

"Ich bin zuversichtlich, dass wir jemanden oder eine Jemandin finden werden", sagt Nicola Leibinger- Kammüller, die noch einige Jahre weitermachen wird. 1 als Mitarbeiter entlassen."