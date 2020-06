Entrepreneure des Jahres (4) - Develey Erfolgsrezept süßsauer

Bekannt wurde das Familienunternehmen als Lieferant von McDonald's. Doch inzwischen beherrscht Develey den deutschen Senfmarkt - und baut stetig sein Feinkostsortiment aus.

Senf ist ein sehr regionales Produkt", sagt Michael Durach (51). Südlich des Weißwurstäquators würden die Konsumenten meist Develey vorziehen, im schinkengeprägten Norden und Westen eher den Löwensenf, und im Osten - Heimat fettiger Bratwürste - den Bautz'ner Senf. Ihm kann das alles wurscht sein: alle drei Marken gehören der Develey Senf & Feinkost GmbH - und die ist im Besitz der Durachs.

Develey, Unterhaching Die Entrepreneure Der Betriebswirt Michael Durach (51) kam nach ein paar Lehrjahren bei Knorr 1995 ins elterliche Unternehmen. 1999 wurde er Geschäftsführer bei Develey. Er ist für die Bereiche Marketing und Vertrieb zuständig. Sein Bruder Stefan (50) ist ebenfalls Geschäftsführer und verantwortet die Bereiche Finanzen und Produktion. Das Unternehmen 1845 gründete Johann Conrad Develey in München eine Senfmanufaktur, die neun Jahre später den süßen Senf zur Weißwurst kreierte. 1971 kaufte der Sauerkonservenhersteller Durach Develey. Heute ist Develey (Umsatz: über 500 Millionen Euro) der größte Senfhersteller Deutschlands und Produzent von Soßen, Ketchup und Mayonnaise.

Das Familienunternehmen ist durch Übernahmen in Serie zum Marktführer in Deutschland geworden. Es fing nach der Wende an. Herbert Durach - Michaels Vater - erfuhr, dass der VEB Lebensmittel- betriebe Bautzen zum Verkauf stand. Leider hätten sie schon einen Käufer aus dem Westen, beschied aber der Geschäftsführer. Herbert Durach blieb trotzdem dran, reichte ein in drei tagen erstelltes Sanierungskonzept bei der Treuhandanstalt ein - und bekam den Zuschlag, vor allem weil Develey die Fabrik weiterführen wollte. Heute ist der Bautz'ner Senf Marktführer in Deutschland, was nur wenigen ost- deutschen Marken gelungen ist.

Knapp zehn Jahre später schlug Develey im Westen zu. In Düsseldorf übernahmen sie von der Familie Frenzel den Löwensenf. auch damals bekannten sie sich zum Produktionsstandort Düsseldorf.

"Natürlich könnten wir irgendwo in der Mitte Deutschlands eine große Senffabrik hinstellen und dort alle unsere Marken produzieren", sagt Michael Durach. aber das widerspräche ihrem Regionalprinzip. "Senf ist auch ein sehr emotionales Produkt", doziert Durach, "wie Bier. Die Kunden wollen es aus ihrer Region." So leistet sich Develey eben den Luxus, an acht verschiedenen deutschen Standorten Senf zu produzieren. Und zunehmend wird auch der wichtigste Rohstoff - Senfsaat - in Deutschland eingekauft. 40 Prozent sind es bereits, der Rest kommt aus Osteuropa und Kanada.

Develey ist inzwischen nicht nur deutsch, es kauft auch im nahen Ausland lokale Marken. reine de Dijon in Frankreich, Kand in Tschechien, Snico in der Slowakei und Mautner in Österreich. "auch dort sagten wir zu, die bestehenden Fabriken zu erhalten."

Einerseits regional, andererseits international. Kein Problem, sagt Michael Durach: "Wir beherrschen den Spagat - wir kämpfen um jeden Imbiss, aber auch in aller Welt um McDonald's." Dabei haben sie den Kampf um McDonald's eigentlich schon 1971 gewonnen. Damals kam der unbekannte Hamburger-Bräter nach Deutschland, suchte nach heimischen Lieferanten, bevorzugt kleine oder mittelständische Unter- nehmen. Und sie fanden Develey.