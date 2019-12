Lesetipps Die premium-Highlights 2019

Wir möchten Ihnen noch einmal die beliebtesten Texte des zu Ende gehenden Jahres präsentieren. Diese Geschichten haben Sie, verehrte Leserinnen und Leser, besonders interessiert:

Geldadel: Die 1001 reichsten Deutschen 2019

Erfolgreichster Techfondsmanager der Welt: Ist Apples Absturz Vorbote der nächsten Techrevolution?

FIFA via Getty Images

Was CEOs vom Motivator Jürgen Klopp lernen können: Die wertvollste Führungskraft des Weltfußballs

Susanne Klatten und Stefan Quandt im Interview: "Wer würde denn mit uns tauschen wollen?"

Out of Moves: Gründer Roman Kirsch trimmte sein Start-up Lesara auf krasses Wachstum - und rutschte in die Pleite.