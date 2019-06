"Der Tag mit mm premium" Der Tag: Der Shortseller, der Blender und die Retterin des Kapitalismus

zunächst bitten wir Sie um Entschuldigung, dass wir Sie ohne Newsletter ins Wochenende geschickt haben. Aufgrund von technischen Problemen konnten wir den "Tag" am Freitag leider nicht verschicken. Als Wiedergutmachung in aller Kürze, was Sie möglicherweise verpasst haben:

Friday's News:

Was heute noch wichtig wird ...

... ist der Autogipfel . Die Spitzen von Politik und Autoindustrie treffen sich im Berliner Kanzleramt, um über die Zukunft der Branche zu sprechen. Die großen Fragen des Abends sind, wie die Verbraucher zum Kauf von mehr E-Autos ermuntert und wie allzu negative Auswirkungen auf die Beschäftigung vermieden werden können.

Wer mit dabei ist: VDA-Präsident Bernhard Mattes . Seit gut einem Jahr führt er den Branchenverband, jedoch mit bescheidener Rückendeckung. In der Branche halten ihn viele für eine Fehlbesetzung. Warum der oberste Lobbyist das Vertrauen der Autobosse verloren hat.

Wer nicht dabei ist: Vertreter von Umwelt- und Verbraucherverbänden.

Was für Anleger heute wichtig war:

Zur Großbildansicht REX Crispin Odey - Starfondsmanager und einer der größten Geldgeber der Brexit-Kampagne.

Crispin Odey , Milliardär und Hedgefondsmanager, wettet gegen den Zahlungsdienstleister Wirecard , weil es allerlei Unklarheiten gebe. Gegen das zeitweilige Leerverkaufsverbot der Finanzaufsicht BaFin geht er vor. Und auch sonst ist der Brite wenig zimperlich. Wir haben mit Odey gesprochen.

, Milliardär und Hedgefondsmanager, wettet gegen den Zahlungsdienstleister , weil es allerlei Unklarheiten gebe. Gegen das zeitweilige Leerverkaufsverbot der Finanzaufsicht BaFin geht er vor. Und auch sonst ist der Brite wenig zimperlich. Wir haben mit Odey gesprochen. Gewinnwarnung bei Daimler (die dritte innerhalb eines Jahres). Auch wenn das Kraftfahrt-Bundesamt erst am vergangenen Freitag den Rückruf für 60.000 Mercedes SUVs anordnete, mit der Dieselproblematik allein lassen sich die kräftigen Kursverluste am Montag wohl nicht begründen. Ein Analyst sorgt sich, dass auch das Kerngeschäft Mercedes-Benz-Pkw in einer schlechten Verfassung sei.

Die Lufthansa , die ihre Anleger letzte Woche ebenfalls mit einer Gewinnwarnung vergrätzte, verspricht diesen nun mehr Dividende. Wieviel mehr, ist allerdings nicht so ganz klar.

Angesichts der prekären Situation bei Eurowings will die Lufthansa ihrer Billigtochter mit einer neuen Strategie wieder auf die Beine helfen. Unter anderem indem sich Eurowings künftig auf das Kurzstreckengeschäft konzentriert.

Schließlich noch eine Anlagemöglichkeit für Tennisfans: Boris Beckers Trophäen sind ab heute zu ersteigern. Rund 80 Gegenstände aus der Karriere der insolventen Tennislegende kommen unter den Hammer, Sie können online bei Wyles Hardy & Co mitbieten.

Unsere Empfehlungen für den Abend:

Zur Großbildansicht Victor Hedwig/F.A.Z.-Foto Luftnummer: CEO Marc Appelhoff suggerierte beim Börsengang, Home24 sei dabei abzuheben.

Börsenportale bejubelten einen "Traumstart". Doch Home24 hätte nie an der Börse landen dürfen. Nur ein Jahr nach dem IPO hat es rund 85 Prozent seines Wertes verloren. Das Beispiel des Online-Möbelhändlers zeigt, mit welch dubiosen Methoden Digitalfirmen an die Börse gepeitscht werden. Die Blender von Home24.

Zur Großbildansicht [M] mm.de Unsere neue Podcast-Serie: "Neue deutsche Karrieren: Gründer, Querdenker, Idealisten."

Sie wollen Erfolg? Klar, wollen alle. Um heutzutage im Job voranzukommen, braucht es völlig andere Qualifikationen als noch vor 50 Jahren. Neue Technologien, zunehmende Komplexität und sich ständig verändernde Märkte - das erfordert spezielle Skills. Wir empfehlen darum unseren neuen Podcast : Neue deutsche Karrieren: Gründer, Querdenker, Idealisten. In der ersten Folge sprechen wir mit Deezer -CEO Hans-Holger Albrecht (der uns zudem exklusiv im Fragebogen vom "härtesten Turnaround meiner Karriere" erzählt).

: Neue deutsche Karrieren: Gründer, Querdenker, Idealisten. In der ersten Folge sprechen wir mit -CEO Hans-Holger Albrecht (der uns zudem exklusiv im Fragebogen vom "härtesten Turnaround meiner Karriere" erzählt). Schließlich unser eigentliches Freitagsritual: die spannendsten Stücke aus dem aktuellen "Economist". Diesmal geht es um die linke US-Senatorin Elizabeth Warren. Sie möchte US-Präsidentin werden und fordert die Zerschlagung der großen Tech-Konzerne. Die Kollegen sehen es so: Warum diese Frau den Kapitalismus retten kann.

