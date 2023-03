Zu seinem Abschied fand Gulden freundschaftliche Worte für seinen Nachfolger. "Arne hat mit mir neun Jahre direkt zusammengearbeitet, hat die Strategie mit aufgesetzt und wichtige Entscheidungen mitgetroffen. Er hat einen großen Beitrag zu Pumas Erfolg geleistet", sagte Gulden. Gleichzeitig legte der scheidende CEO die Latte hoch: "Ich bin mir sicher, dass er einen noch besseren Job machen wird als ich", sagt der ehemalige Vorsitzende.

Freundliche Worte von Vorgänger Gulden

Den Vorgänger zu übertreffen, wird ein wahrhaft sportliches Vorhaben. Gulden hat in seinen neun Jahren an der Spitze den Umsatz mehr als verdoppelt und Puma wieder zu einem modernen Image verholfen. Zudem war Gulden dafür bekannt, sich in Nischen zu wagen. Unter anderem im Sponsoring. So reihte sich 2022 der fünffache Schachweltmeister Magnus Carlsen (32) in die Riege illustrer Athleten ein, die mit dem Puma-Logo aufliefen. Im Alter von nur 13 Jahren wurde er der jüngste Großmeister seiner Zeit. Mit Anfang 20 gewann er seine erste Schachweltmeisterschaft.