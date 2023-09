Preisspanne für IPO festgesetzt Chipdesigner Arm vor Börsengang mit 52 Milliarden Dollar bewertet

Dem Arm-Eigentümer Softbank aus Japan dürfte der Börsengang somit rund fünf Milliarden US-Dollar bringen. Danach will er weiter rund 90 Prozent von Arm halten. Die Angebotsfrist läuft voraussichtlich bis zum 13. September. Das Arm-Debüt an der US-Technologiebörse Nasdaq ist für den darauffolgenden Tag geplant. Insidern zufolge könnte bis dahin die Zeichnungsspanne angehoben werden, sollte sich die Nachfrage stark entwickeln. Außerdem wollten sich zahlreiche Technologiekonzerne, die Arm-Kunden sind, zumindest mit vergleichsweise kleinen Beträgen an dem Chipdesigner beteiligen, um die weitere Zusammenarbeit zu sichern.