Eine Tochtergesellschaft des Apple -Zulieferers Foxconn hat zwei Fabriken außerhalb von Shanghai geschlossen, nachdem vor Ort mehrere Covid-19-Fälle gemeldet wurden. Die Fabriken befinden sich in Kunshan in der Provinz Jiangsu, einer kleinen Stadt zwischen Shanghai und dem historischen Suzhou. Ihre Schließung sll nach Angaben des Unternehmens jedoch keine größeren Auswirkungen auf Apple haben.

"Da die Produktion bereits in Ausweichfabriken verlagert wurde, sich die wichtigsten Produkte der Fabrik in einem ausländischen Versandlager befinden und die Lagerbestände noch ausreichend sind, sind die Auswirkungen auf das Geschäft des Unternehmens begrenzt", teilte Foxconn in einer Erklärung mit.