Der taiwanische Milliardär Terry Gou (72) will bei der Präsidentschaftswahl in Taiwan im kommenden Januar antreten. Der Gründer des iPhone-Fertigers Foxconn kündigte am Montag an, bei der Wahl am 13. Januar 2024 als unabhängiger Kandidat anzutreten. Um sich als unabhängiger Kandidat zu qualifizieren, muss Gou laut Wahlverordnung bis zum 2. November fast 300.000 Unterschriften sammeln. Das Ergebnis wird für den 14. November erwartet.