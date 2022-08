Die "Wirtschaftsweise" Veronika Grimm (50) hält mehr Anreize für Mieter zum Energiesparen für notwendig. Grimm sagte der "Deutschen Presse-Agentur", die Heizkostenabschläge bei den Betriebskosten müssten zeitnah an das stark gestiegene Preisniveau angepasst werden. "So kommt das Signal zum Gassparen schon jetzt bei den Mietern an." Einkommensschwache Haushalte bräuchten im Gegenzug mehr Entlastungen.