In der Vergangenheit stand der Wettbewerb aus besagten Gründen immer wieder in der Kritik. Er wurde aber von Teilnehmerinnen auch für politische Botschaften genutzt. Wie etwa im Jahr 2021, als das Model Thuzar Wint Lwin (24) aus Myanmar auf die verheerende Menschenrechtslage in ihrer Heimat nach dem Putsch des Militärs aufmerksam machte. "Unser Volk stirbt und wird jeden Tag vom Militär erschossen", sagte sie in ihrem Appell.

Die Miss-Universe-Organisation selbst bezeichnet sich als eine "integrative" Organisation, "die Frauen jeglicher Herkunft, Kultur und Tradition feiert und sich für eine Zukunft einsetzt, die von Frauen gestaltet wird und für alle gut ist". Ein Grundsatz, der künftig deutlich nachdrücklicher in die Tat umgesetzt werden dürfte: Erstmals in der Geschichte steht mit Anne Jakapong Jakrajutatip eine Frau an der Spitze der Organisation.