Larry Fink (70), Chef des weltgrößten Vermögensverwalters der Welt, schmückt sich gern damit, die Themen Umweltschutz, Soziales und nachhaltige Unternehmensführung (ESG) voranzutreiben. Bereits in seinem jährlichen Rundbrief 2021 rief er die Topmanager jener Unternehmen, an denen Blackrock beteiligt ist, zu einem verschärften Kampf gegen den Klimawandel auf. Umso überraschender ist jetzt die jüngste Personalie, die Fink am Montag Abend vermeldete: Blackrock wird den Chef des weltgrößten Ölproduzenten der Welt Saudi Aramco, Amin Nasser, in seinen Aufsichtsrat (Board) berufen. Nasser werde Blackrock mit einer wertvollen und "einzigartigen Perspektive" auf wichtige Zukunftsfragen bereichern, schrieb Fink.