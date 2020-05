Viele Autofahrer finden es nicht gut, dass seit Ende April die Strafen für Raser verschärft wurden: Da fährt man mal gemütlich mit Tempo 70 am Kindergarten vorbei, und zack, ist der Führerschein für einen Monat weg! Zum Glück aber gibt es Verkehrsminister Andreas Scheuer, der die Novelle kurz nach Inkrafttreten jetzt hastig wieder kippen will.

Sein Vorschlag: Statt einem Monat Führerscheinentzug etwa gibt es nur noch eine leicht erhöhte Geldstrafe - nämlich 100 statt, wie bisher, 80 Euro. Das Ministerium verwies etwa auf eine Petition mit dem Titel "Führerschein-Falle der StVO-Novelle rückgängig machen", die mehr als 135.000 Unterstützer hatte. Mit der Änderung solle die Akzeptanz bei den Bürgern sowie das "Gerechtigkeitsempfinden" wiederhergestellt werden. Das ist einleuchtend: Jeder 600. Deutsche hat sich gegen die neuen Strafen geäußert - da besteht dann natürlich dringender politischer Handlungsbedarf! Zumal das Rasen eines der wenigen Wachstumssegmente im Land ist - die Berliner Polizei etwa meldete für den April eine Zunahme illegaler Autorennen von mehr als 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Rasend schnelles Handeln ist auch wirtschaftlich geboten: Die Autoindustrie baut Produkte, von denen sie glaubt, dass Leute sie jetzt nur kaufen, wenn man die Käufer dafür belohnt - deshalb muss eine Prämie her. Für unvorteilhaft sitzende Hosen, alberne Mützen oder kratziges Klopapier gibt es keine Kaufprämie, trotzdem kaufen die Leute das Zeug wie blöd. Die Autoindustrie muss also irgendwas richtig falsch machen (und ja, den Widerspruch haben wir auch gerade bemerkt, ist aber egal, weil Dialektik). Wer aber grade gar keinen Führerschein hat, kann auch mit Kaufprämie nichts mit einem neuen Auto anfangen - wem aber grade noch, sagen wir, zwanzig Euro für den Kauf eines neues SUV fehlen, weil er das höhere Bußgeld zahlen musste, dem könnte man dann mit einer großzügigen Prämie unter die Arme greifen.

So weit, so gut, das Problem wäre gelöst, was machen wir aber mit den übrigen 81,37 Millionen Leuten, die die Petition nicht unterzeichnet haben und vielleicht einfach nicht so gern über den Haufen gefahren werden möchten? Die Lösung liegt auf der Hand: Scheuer ist ja nicht nur Verkehrsminister, sondern auch Minister für digitale Infrastruktur. Vor zwei Jahren begeisterte er Freunde wie Feinde (vor allem letztere) mit dem Vorschlag einer App, über die "Bürger ein Signal geben" könnten, "wenn sie in ein Funkloch geraten." Coole Idee war das. Gut, abgesehen davon, dass schon damals straßenzuggenau bekannt war, wo die Funklöcher sitzen, und dass es schwer ist, ein Signal zu geben, wenn man grade im Funkloch ist. Aber das sind Spitzfindigkeiten, auf die wir hier gar nicht eingehen wollen.

Die Wirtschaftsglosse im manager magazin Jeden Freitag eröffnen Autoren aus der Print- und Onlineredaktion von manager magazin einen anderen Blickwinkel auf das Wirtschaftsgeschehen: Weniger kursrelevant, aber am Ende des Tages umso unterhaltsamer.

Also: Warum nicht die neue Corona-App, die ja eh schon in Arbeit ist und im Juni kommen soll, um eine Zusatzfunktion erweitern? Mit einer Raserwarnung, die vielleicht noch einen lustigen Ton von sich gibt - prööööt - könnte man als Fußgänger oder Radfahrer schnell checken, ob man sich gerade in Reichweite eines Menschen befindet, der in jüngster Zeit durch ein Geschwindigkeitsdelikt aufgefallen ist - und sich dann schnell in Sicherheit bringen. So werden die Autofahrer nicht beim Rasen gestört, und die anderen gucken halt wie immer, wo sie bleiben. Und wer dann noch Angst hat, dem bleibt immer noch der rettende "Abflug in die dritte Dimension" - mit Scheuers neuem Drohnenprogramm.