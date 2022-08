Der Onlinehandelsriese Amazon will für 1,7 Milliarden US-Dollar den Staubsauger-Roboter-Hersteller iRobot kaufen. Amazon bietet 61 Dollar (60 Euro) pro Aktie und will die Schulden von iRobot übernehmen, teilte der Konzern am Freitag mit. "Über die Jahre hat das Team von iRobot seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, neu zu erfinden, wie Menschen mit Produkten putzen, die unglaublich praktisch und erfinderisch sind", erklärte Amazon-Vizepräsident Dave Limp.