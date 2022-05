Der Versicherungskonzern Allianz will mit einem neuen Gemeinschaftsunternehmen zu einem führenden Versicherer Afrikas aufsteigen. Das Joint Venture mit dem südafrikanischen Versicherer Sanlam soll in 29 Ländern tätig und größter panafrikanischer Versicherer sein, wie die Allianz am Mittwoch während der Hauptversammlung mitteilte.

Auf der anderen Seite des Atlantiks hofft Bäte, in näherer Zukunft ein Milliardenproblem in den USA abarbeiten zu können. US-Großkunden machen die Vermögensverwaltung Allianz Global Investors (AGI) für Milliardenverluste im Frühjahr 2020 verantwortlich. Verfahren eingeleitet hatten sowohl die US-Wertpapieraufsicht SEC als auch das Justizministerium in Washington. "Wir wollen in Kürze das Thema abschließen", sagte Bäte.