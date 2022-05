Versicherer Allianz hält trotz des Krieges am Gewinnziel fest

Trotz des Ukraine-Krieges und der Sanktionen gegen Russland hält der Versicherer Allianz an dem Ziel fest, in diesem Jahr mindestens 12,4 Milliarden Euro zu verdienen. Der Umsatz im ersten Quartal ist gestiegen. Der Konzern hofft, das teure Hedgefonds-Debakel in USA nun abhaken zu können.