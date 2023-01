In Deutschland unterscheidet sich das Bild etwas von der globalen Sicht: Die Betriebsunterbrechung liegt vor der Cyberkriminalität auf Platz ein, die Sorge um Energiepreise und -versorgung auf Rang drei.

Einzelner Datendiebstahl richtet Millionenschäden an

Was die Cyberkriminalität betrifft, so ist laut Umfrage Datendiebstahl das größte Problem für Unternehmen, gefolgt von Erpressung mit Ransomware, mit deren Hilfe ein Eindringling den Zugriff des Computerinhabers auf Daten, deren Nutzung oder auf das ganze Computersystem verhindern kann. Die AGCS verweist auf Schätzungen, wonach die Durchschnittskosten für Unternehmen nach Datendiebstahl 2022 auf eine neue Rekordsumme von 4,35 Millionen Dollar gestiegen sind. Für 2023 wird demnach ein weiterer Anstieg auf über fünf Millionen Dollar erwartet. Der Krieg in der Ukraine und weitere geopolitische Spannungen erhöhten das Risiko eines groß angelegten Cyberangriffs durch staatlich geförderte Akteure, heißt es in der Studie weiter.