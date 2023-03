Allianz-Aufsichtsratschef Michael Diekmann steigt zum Top-Verdiener unter den Dax-Aufsehern auf

Allianz-Aufsichtsratschef Michael Diekmann (68) steigt mit einer kräftigen Gehaltserhöhung in diesem Jahr voraussichtlich zu den Top-Verdienern unter den Dax-Aufsehern auf. Der Versicherungsriese will die jährliche Festvergütung für den Aufsichtsratschef um 200.000 auf 450.000 Euro erhöhen, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht. Sein Stellvertreter Herbert Hainer (68) erhielte dann 225.000 Euro, 35 Prozent mehr als bisher, normale Aufsichtsräte kommen auf 150.000 (bisher 125.000) Euro im Jahr. Zur Begründung verwies die Allianz auf die Entwicklung der Vergütungen in Aufsichtsräten vergleichbarer Unternehmen. Die Hauptversammlung muss der Erhöhung noch zustimmen.