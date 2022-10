Vor allem die USA stechen dabei heraus. "Das Bewusstsein für Chancengleichheit und Diversität ist in den USA bereits viel länger und fester verankert als in Deutschland", analysiert die Studie. "Obwohl die Erwerbsfrequenz bei den Frauen in den USA geringer ist als bei den Frauen in Deutschland, ist der Frauenanteil in den Führungspositionen deutlich höher, denn sie werden viel konsequenter für Führungspositionen ausgewählt."

Die Folge zeigt sich auch bei den Vornamen. Am häufigsten sitzen in den USA Männer mit den Namen John und Michael am Führungstisch. Aber schon der dritthäufigste Name ist ein weiblicher: Jennifer.

In Deutschland ist der häufigste Vorständinnenname Sabine, von der es inzwischen fünf gibt. Aber 21 Männernamen tauchen häufiger auf.