Der Allbright Bericht

In jedem Jahr werden 15 bis 20 Prozent der Vorstandsposten in den 160 Dax-, MDax- und SDax-Unternehmen neu besetzt, das betrifft etwa 100 Personen, schreibt die Allbright Stiftung in ihrem neuen Bericht zur Lage der Frauen in Deutschlands Vorstandsetagen. Viel Gelegenheit also, die Zusammensetzung der Gremien zu modernisieren – und den Frauenanteil zu erhöhen.

Im vergangenen halben Jahr wurden nach Angaben der Stiftung fast ebenso viele Frauen wie Männer neu in die Vorstände berufen. Der Frauenanteil stieg damit auf gut 17 Prozent.

In der Regel geht etwa die Hälfte der neu zu besetzenden Vorstandsposten an externe Führungskräfte. Während jedoch die männlichen Vorstände vor allem als "Eigengewächse" in ihrem Unternehmen an die Spitze befördert werden, werden fast zwei Drittel der Vorständinnen extern rekrutiert. Im eigenen Unternehmen schaffen es die weiblichen Talente dagegen nur im Ausnahmefall bis an die Spitze. 83 Prozent der in den letzten fünf Jahren intern beförderten Vorstandsmitglieder waren Männer.