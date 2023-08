Einen Kaufpreis nannte Aldi nicht. Die Übernahme soll im ersten Halbjahr 2024 abgeschlossen werden.

"Die Transaktion unterstützt unsere langfristige Wachstumsstrategie in den USA", erklärte der Chef von Aldi in den USA, Jason Hart (52). Der Discounter hatte bereits Pläne, in diesem Jahr landesweit 120 Märkte hinzuzufügen und damit bis Jahresende in den USA auf 2400 Märkte zu kommen.