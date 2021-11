Aktie springt Kochbox-Versender Hellofresh peilt sechs Milliarden Euro Umsatz an

Der Kochboxen-Versender Hellofresh hebt seine Umsatzprognose an. Der Corona-Gewinner will in diesem Jahr sechs Milliarden Euro Umsatz schaffen. Der Dax-Neuling legt zeitweise zweistellig zu.