Hohn hat nach Angaben der Zeitung einen Brief an Airbus-Chef Guillaume Faury (54) geschrieben. Darin schreibt der Investor, die geplante Beteiligung sei in Wahrheit eine Stützungsmaßnahme für Atos, ein Unternehmen, das mit Schulden und anderen Verbindlichkeiten überladen sei.

Laut "FT" bezieht sich Hohn auf eine Atos-Pressemitteilung, wonach durch den geplanten Deal die "technologische Souveränität Frankreichs" sichergestellt werde. Dies mache deutlich, dass die geplante Transaktion politisch motiviert sei, so Hohn. Das Airbus-Management sei jedoch ausschließlich dem wirtschaftlichen Wohl des Unternehmens und seiner Anteilseigner verpflichtet. Auch rechtliche Schritte inklusive möglicher Schadensersatzforderungen stellt Hohn in Aussicht.