So holte Airbus im abgelaufenen Jahr Bestellungen über 1078 Verkehrsflugzeuge herein. Nach Abzug von Stornierungen waren es noch 820 Stück. Der Auftragsbestand erreichte Ende Dezember 7239 Jets, rund ein Drittel mehr als bei Boeing. Ob und wie stark die Auslieferungszahlen im laufenden Jahr steigen dürften, will die Airbus-Führung wie üblich erst bei der Veröffentlichung der Jahresbilanz Mitte Februar sagen. Vorstandschef Faury erklärte nur: "Um die offenen Aufträge sukzessive abzuwickeln, werden wir den Produktionshochlauf weiter fortsetzen."