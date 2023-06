Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat im Mai trotz der jüngsten Teileknappheit so viele Verkehrsjets ausgeliefert wie in keinem anderen Monat seit Jahresbeginn. Insgesamt fanden 63 Maschinen den Weg zu ihren Kunden, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Toulouse mitteilte.