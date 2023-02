Nach der Bestellung von Hunderten neuen Flugzeugen will die Fluggesellschaft Air India Tausende neue Beschäftigte einstellen. Allein in diesem Jahr sollen 4200 Menschen als Kabinenpersonal zusätzlich angestellt werden sowie 900 Piloten, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Die Airline will im In- und Ausland stark expandieren.