Um seine Ziele finanzieren zu können, hat Adnoc in den letzten Jahren eine Reihe von Tochtergesellschaften an die Börse gebracht, darunter das Petrochemieunternehmen Borouge und den Ausrüster Adnoc Drilling. Im März gelang dem Ölriesen mit Adnoc Gas sogar der bisher größte Börsengang Abu Dhabis. Dafür hatte Adnoc einen Anteil von etwa 4 Prozent an seinem Erdgasgeschäft ausgegliedert und aufs Parkett gebracht. Die Einnahmen für den Staatskonzern: 2,5 Milliarden Dollar. Das bis dato größte IPO in Abu Dhabi, der Börsengang von Borouge im Jahr 2022, hatte zwei Milliarden US-Dollar eingebracht.

Der Börsengang ist der jüngste in einer Welle von Mega-Börsengängen in der Golfregion, angeführt von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Beide Länder setzen aktiv auf hohe Energiepreise, um staatliche Unternehmen an die Börse zu bringen. Durch die Beschaffung von Barmitteln können sie ihre energieabhängigen Volkswirtschaften diversifizieren. Die Rechnung geht auf: Adnocs Gas-IPO war um mehr als das 50-fache überzeichnet, da Investoren Angebote im Wert von 124 Milliarden US-Dollar für einen Anteil von 5 Prozent an dem Unternehmen abgegeben hatten.