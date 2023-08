Al Jaber hat in den vergangenen Jahren nicht nur Teile des Energiegeschäfts an internationale Investoren wie Blackrock oder KKR veräußert, sondern seine Aktivitäten in Europa verstärkt: 2022 kaufte Adnoc bereits Anteile an der österreichischen OMV AG im Wert von rund 3,9 Milliarden Euro. Adnoc besitzt auch 25 Prozent an der Borealis AG, einem österreichischen Chemie- und Kunststoffhersteller, der mehrheitlich von der OMV gehalten wird.

Vor wenigen Wochen hat Adnoc zudem ein Übernahmeangebot für den deutschen Kunststoffhersteller Covestro abgegeben, welches der Dax-Konzern zunächst als zu niedrig zurückgewiesen hat.