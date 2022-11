Adler sucht Wirtschaftsprüfer, KPMG weigert sich

Die Bafin hatte zuvor schon Fehler in dem Zahlenwerk entdeckt und schaut Adler auch weiter auf die Finger. Die Prüfung der Rechnungslegung des Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts der Adler Real Estate AG für das Geschäftsjahr 2019 dauere weiter an. Gleiches gelte für die Prüfung der Geschäftsjahre 2020 und 2021. Für eine Prüfung des Abschlusses der Muttergesellschaft Adler Group ist die Bafin hingegen nicht zuständig: Der Immobilieninvestor hat seinen Sitz in Luxemburg und unterliegt der dortigen Wertpapieraufsicht CSSF.

Die Adler Group steht an vielen Fronten unter Druck. Die KPMG-Wirtschaftsprüfer hatten ihr unter anderem für den Jahresabschluss 2021 das Testat verweigert. Für 2022 sucht der Konzern nun auch noch einen neuen Wirtschaftsprüfer, denn die KPMG steht dafür nicht mehr zur Verfügung. Ende Juni hatte das Unternehmen deshalb eine Ausschreibung für den Auftrag zur Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht. Diese lief am 13. Juli aus, "ohne dass die Gesellschaft Angebote erhalten hätte", hieß es im Halbjahresbericht. Ohne Testat eines Wirtschaftsprüfers, hatte Verwaltungsratschef Stefan Kirsten (61) beklagt, sei die Adler Group von den Bank- und Kapitalmärkten abgeschnitten.