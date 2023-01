Adler bringt Anleihegläubiger auf seine Seite

Was den Restrukturierungsplan des Immobilienkonzerns angeht, hat Adler einen Weg gefunden, um seine milliardenschweren Anleihen doch noch verlängert zu bekommen. Eine ausreichende Mehrheit der Anleihegläubiger sei einverstanden, dafür das englische Recht zu nutzen, nach dem die formalen Hürden für eine Restrukturierung weniger hoch sind, teilte Adler am Donnerstag in Luxemburg mit. Im ersten Anlauf war die Restrukturierung kurz vor Weihnachten gescheitert, nachdem die Gläubiger einer Anleiheserie nicht in ausreichendem Maß zugestimmt hatten. Für den alternativen Weg hat Adler nach eigenen Angaben die Unterstützung von 82 Prozent der Anleihegläubiger und 78 Prozent des Nominalbetrags der Anleihen.