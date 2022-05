Anleger jedenfalls dürften den Werten nicht allzu viel Vertrauen schenken. Am Freitagabend hatte Adler mitgeteilt, dass der Wirtschaftsprüfer KPMG nicht in der Lage sei, nach der Beendigung der Abschlussprüfung ein Prüfungsurteil für den Konzern- und den Einzelabschluss 2021 abzugeben. Am Samstag traten daraufhin mehrere Mitglieder des Verwaltungsrats zurück.

Der mit der Abschlussprüfung beauftragte Wirtschaftsprüfer hatte einen sogenannten Disclaimer of Opinion (Versagungsvermerk) für den Konzernabschluss und Einzelabschluss 2021 geschrieben. Ein derartiger Versagungsvermerk wird fällig, wenn Prüfungshemmnisse vorliegen, die die Bilanzexperten daran hindern, wesentliche Sachverhalte in der Bilanz zu überprüfen. Ihnen seien in Zusammenhang mit einigen Transaktionen wichtige Informationen nicht zugänglich gemacht worden, erklärten die Prüfer von KPMG.

Damit hat sich die Krise bei dem Immobilieninvestor erneut verschärft. Schon seit Monaten steht Adler wegen seiner Bilanzierungsmethoden in der Kritik. Anlass waren Vorwürfe des Leerverkäufers Fraser Perring, der schon den insolventen Finanzdienstleister Wirecard früh mit Veröffentlichungen unter Druck gesetzt hatte. Adler geriet Anfang Oktober vergangenen Jahres in den Fokus von Perring, er kritisierte das Unternehmen wegen der Bewertung von Immobilienprojekten. Der Aktienkurs war daraufhin stark unter Druck geraten. Adler wies die Kritik wiederholt zurück.

Management beschwichtigt

Auch am Samstag versuchte das Management der Adler Group die Wogen zu glätten. "Die operative Basis der Adler Group ist stabil und robust und wir machen Fortschritte bei der Verbesserung unserer Kapitalstruktur", sagte Co-CEO Maximilian Rienecker. Man wolle die Gründe für das verweigerte Prüfungsurteil so schnell wie möglich beseitigen, sagte Verwaltungsratschef Stefan Kirsten. "Wir streben für 2022 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk an."

Adler habe mit einem operativen Ergebnis aus Vermietung (FFO 1) in Höhe von 137,1 Millionen Euro die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 erreicht. 2022 werde diese Kennzahl nach dem Verkauf einer Reihe von Immobilen-Paketen in einer Spanne zwischen 73 und 76 Millionen Euro liegen. Um hohe Schulden abzubauen, hatte Adler Ende 2021 und Anfang 2022 Immobilien in größerem Umfang verkauft, etwa an den US-Investor KKR und den Konkurrenten LEG.