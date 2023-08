Die Adler Group verfügt nach eigenen Angaben noch über knapp 26.000 Wohnungen und will sich im Rahmen ihres Umbaus künftig vor allem auf Immobilien in Berlin konzentrieren. Dazu muss Adler weitere Wohnungen verkaufen. Das fällt momentan aber schwer – denn "die Transaktionsmärkte sind nach wie vor ausgetrocknet", erklärte das Management. Den Ausblick für 2023 bestätigte der Vorstand und erwartet weiter Nettomieterträge in der Größenordnung von 207 Millionen bis 219 Millionen Euro. Zum Ende des Halbjahres verfügte die Adler Group noch über liquide Mittel in einer Höhe von 231 Millionen Euro.