Die ungeprüften Geschäftszahlen für das Jahr 2022 sollen wie geplant am Dienstag veröffentlicht werden – und damit vor Ablauf der vorgegebenen Frist.

"Mit Rödl & Partner haben wir eine exzellente Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit ausgewiesener Fachkompetenz als Abschlussprüfer der Adler Real Estate AG finden können. Eine Bestellung werden die Organe der Gesellschaft umgehend in die Wege leiten", lässt sich Kirsten in der Ad-hoc-Mitteilung zitieren. Unter anderem hatte sich der Vorstand des Instituts der Wirtschaftsprüfer in die Verhandlungen als Moderator eingeschaltet.