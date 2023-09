Schuldenabbau Adler verkauft Immobilienpaket

Der Verkauf ist nicht der Erste in diesem Jahr. Bereits wenige Tage zuvor trennte sich die Adler-Tochter Consus Real Estate von gleich zwei Entwicklungsprojekten: In Berlin verkaufte sie ihre Anteile am Joint Venture "Staytion – Forum Pankow" für 36 Millionen Euro an Partner Kondor Wessels. In Mannheim übergab sie "Mannheim No. 1" für rund 70 Millionen Euro an die Hamburger Investment-Gesellschaft Fondsgrund. Wie beim zuletzt verkauften Wasserstadt-Projekt musste die Adler Group auch dort einen Abschlag beim Verkaufspreis vornehmen: 10 Prozent unter der Bewertung des Portfolios vom 30. Juni 2023.